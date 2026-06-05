En bref

NASPI 2026 : indennità di disoccupazione INPS per perdita involontaria del lavoro.

: indennità di INPS per perdita involontaria del lavoro. Requisiti : disoccupazione involontaria (con eccezioni per dimissioni tutelate) + 13 settimane di contribuzione negli ultimi 4 anni.

: disoccupazione involontaria (con eccezioni per dimissioni tutelate) + di contribuzione negli ultimi 4 anni. Domanda online : dal portale INPS con SPID/CIE/CNS; termine ordinario 68 giorni .

: dal portale con SPID/CIE/CNS; termine ordinario . Decorrenza : entro 8 giorni dalla cessazione = parte dall’8° giorno; oltre 8 giorni = dal giorno successivo alla domanda.

: entro 8 giorni dalla cessazione = parte dall’8° giorno; oltre 8 giorni = dal giorno successivo alla domanda. Calcolo importo : soglia 1.456,72 € ; massimale 1.584,70 € lordi mensili (Circolare INPS n. 4 del 28/01/2026).

: soglia ; massimale lordi mensili (Circolare INPS n. 4 del 28/01/2026). Décalage : dal 6° mese riduzione del 3% al mese sull’importo del mese precedente.

: dal riduzione del al mese sull’importo del mese precedente. Compatibilità: lavoro subordinato entro 8.500 € annui e autonomo entro 5.500 €, con obbligo NASpI-COM entro 30 giorni.

La NASPI continua a essere il paracadute più usato quando un rapporto di lavoro si interrompe senza scelta del lavoratore. Tuttavia, nel 2026 contano i dettagli: una data, una comunicazione saltata, una causale scritta male possono cambiare l’esito della pratica. Perciò conviene ragionare come farebbe un informatico davanti a un sistema: verificare gli input (i requisiti), capire l’algoritmo (il calcolo dell’importo) e poi seguire una procedura pulita per la domanda online su INPS.

Per rendere il percorso più concreto, si può seguire un filo narrativo: Chiara, impiegata amministrativa in una PMI, e Karim, magazziniere con contratti a termine. Quando l’azienda di Chiara avvia un taglio costi, arriva un licenziamento per ragioni economiche. Karim, invece, vede scadere il contratto a tempo determinato dopo mesi di turni. Due storie diverse, stessa domanda: “Cosa spetta adesso?”. La risposta passa dalla NASPI, ossia un’indennità che copre un periodo di transizione e, di conseguenza, permette di cercare un nuovo impiego senza bruciare risparmi in poche settimane.

NASPI 2026 e disoccupazione: chi può accedere, requisiti e casi tipici

La NASPI 2026 è l’indennità mensile riconosciuta dall’INPS ai lavoratori subordinati che perdono l’occupazione in modo involontario. Quindi, il primo controllo riguarda il motivo della cessazione. Se si tratta di licenziamento, anche per ragioni economiche o disciplinari, di norma la tutela si attiva. Tuttavia, nei licenziamenti disciplinari occorre distinguere: quando si arriva alla giusta causa con condotte gravissime, il quadro può cambiare e conviene verificare la documentazione.

Rientra nei casi classici anche la scadenza del contratto a termine. È la situazione di Karim: nessuna scelta personale, semplicemente fine naturale del rapporto. Inoltre, si può accedere in caso di risoluzione consensuale, ma solo quando avviene in “sede protetta”, ad esempio presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro. In alternativa, è ammesso anche il caso del rifiuto di un trasferimento oltre 50 km, perché si considera una tutela contro spostamenti particolarmente impattanti.

Dimissioni tutelate: quando le dimissioni non “tagliano” la NASPI

Le dimissioni, in via generale, non aprono la porta alla disoccupazione indennizzata. Eppure esistono eccezioni decisive. La prima è la giusta causa: mancato pagamento delle retribuzioni, molestie, mobbing, peggioramento marcato delle mansioni o condizioni che rendono insostenibile la prosecuzione. In questi scenari, infatti, l’ordinamento tratta le dimissioni come una forma di uscita “forzata”.

Un secondo blocco riguarda la tutela della maternità: dalle settimane precedenti il parto (300 giorni prima della data presunta) fino al compimento del primo anno di vita del bambino. Così, una lavoratrice che lascia nel periodo protetto non viene penalizzata. Perciò è essenziale conservare certificazioni e date, perché l’INPS guarda molto alla cronologia.

Requisito contributivo 2026: la soglia delle 13 settimane e la semplificazione

Il requisito contributivo centrale resta: almeno 13 settimane di contribuzione contro la disoccupazione negli ultimi 4 anni. Nel biennio recente si è consolidata una semplificazione importante: non si richiedono più le “30 giornate di lavoro effettivo” nei 12 mesi precedenti. Quindi, per molti profili discontinui, l’accesso risulta più lineare.

Qui nasce un punto pratico: conviene controllare l’estratto conto contributivo, perché può contenere incongruenze nei flussi UniEmens. Chiara, ad esempio, scopre che un mese di contributi risulta “scoperto” per un errore del datore. Di conseguenza, prima della domanda online si può chiedere chiarimento e sistemazione, evitando stop o richieste di integrazione. La regola operativa è semplice: senza dati contributivi coerenti, anche la pratica migliore si inceppa.

Chiuso il tema dell’accesso, il passo successivo è capire quanto spetta e come si calcola: lì si vedono davvero gli effetti delle soglie e dei massimali aggiornati.

Calcolo NASPI 2026: soglia INPS, massimale e formula per l’importo mensile

Il calcolo dell’importo NASPI si basa sulla retribuzione media imponibile degli ultimi quattro anni. La logica è progressiva: sotto una certa soglia si applica una percentuale piena, mentre oltre la soglia si aggiunge una quota ridotta sulla parte eccedente. La Circolare INPS n. 4 del 28 gennaio 2026 ha confermato valori rivalutati con indice ISTAT 2025, e perciò è fondamentale usare i numeri aggiornati.

I parametri chiave sono due. Da un lato c’è la soglia di riferimento per il 75%, fissata a 1.456,72 €. Dall’altro lato c’è il massimale NASPI 2026, pari a 1.584,70 € lordi mensili. Quindi, anche con retribuzioni elevate, l’indennità non può superare quel tetto.

Formula INPS 2026: due casi, stesso obiettivo

Quando la retribuzione media è pari o inferiore a 1.456,72 €, la regola è diretta: NASPI = 75% della retribuzione media. Tuttavia, se la retribuzione media supera la soglia, si fa così: si calcola il 75% della soglia e poi si aggiunge il 25% della parte eccedente. Di conseguenza, l’aumento dell’indennità rallenta oltre la soglia, e si avvicina al massimale senza superarlo.

Per rendere l’idea, si possono usare esempi concreti. Chiara, con una retribuzione media di 1.300 €, resta sotto soglia. Quindi l’importo teorico è 1.300 × 0,75 = 975 € lordi mensili. Karim, invece, ha una media di 1.700 €. Prima si fa 1.456,72 × 0,75 = 1.092,54 €. Poi si calcola l’eccedenza: 1.700 − 1.456,72 = 243,28 €. Infine si aggiunge il 25%: 243,28 × 0,25 = 60,82 €. Pertanto l’importo iniziale è 1.153,36 € lordi, prima di eventuali riduzioni nel tempo.

Tabella rapida: soglie, massimali e regole essenziali

Elemento Valore/Regola Perché conta nel calcolo Soglia 75% 1.456,72 € Sotto questa cifra si prende il 75% pieno della retribuzione media. Quota eccedenza 25% della parte oltre soglia Oltre soglia l’importo cresce più lentamente, quindi serve stimare bene la media. Massimale 1.584,70 € lordi/mese Fissa il tetto massimo anche con retribuzioni molto alte. Décalage -3% mensile dal 6° mese Riduce progressivamente l’importo, quindi influisce sul piano di spesa.

Décalage: la riduzione del 3% e la strategia per non farsi sorprendere

Dal 6° mese di fruizione (dal 151° giorno), l’importo si riduce del 3% ogni mese. La riduzione si calcola sull’importo del mese precedente. Quindi l’effetto è composto: non scende sempre della stessa cifra, ma di una percentuale su un valore via via più basso. Perciò, chi pianifica un affitto o una rata dovrebbe simulare il percorso almeno per 6-9 mesi.

Un esempio semplice aiuta: con NASPI iniziale di 1.200 €, dal mese successivo al 6° si scende a 1.164 €. Poi diventa circa 1.129 € il mese dopo, e così via. Nonostante il taglio sia graduale, il cumulato pesa. L’insight operativo è chiaro: prima si attiva il percorso di reinserimento, più si riduce il rischio che il décalage eroda la capacità di spesa quando il mercato del lavoro è ancora fermo.

A questo punto serve capire per quanto tempo dura la prestazione, perché durata e décalage insieme definiscono il “budget” complessivo disponibile.

Per chi preferisce una spiegazione visuale delle regole INPS e delle schermate del servizio, questa ricerca video aiuta a orientarsi tra calcolo, requisiti e procedura.

Durata NASPI 2026: settimane contributive, tetto massimo 24 mesi e “contributi vergini”

La durata della NASPI non è un numero fisso. Al contrario, dipende dai contributi utili presenti negli ultimi quattro anni. La formula è: durata = settimane contributive ÷ 2. Quindi, più settimane risultano accreditate, più mesi di tutela si ottengono, fino al limite massimo.

Il tetto è chiaro: la prestazione non supera 24 mesi (ossia 104 settimane). Perciò, anche chi ha un quadro contributivo molto pieno non va oltre quella soglia. Tuttavia esiste un altro concetto che spesso sorprende: il principio di non ripetizione. In pratica, non si possono riutilizzare periodi contributivi che hanno già dato luogo a una precedente prestazione di disoccupazione. Si considerano solo contributi “nuovi”, cioè non ancora consumati.

Esempi pratici di durata: dal minimo ai casi frequenti

Se una persona ha le 13 settimane minime, la durata teorica è 6,5 settimane, poco più di un mese. Sembra breve, e infatti conviene leggere quel dato come un segnale: la NASPI protegge, ma non sostituisce un piano di ricerca attiva. D’altro canto, con 52 settimane di contribuzione, la durata è 26 settimane, quindi circa sei mesi. Questo è un caso molto comune per chi alterna contratti annuali o periodi di stabilità con transizioni.

Chi arriva a 104 settimane negli ultimi quattro anni ottiene 52 settimane di indennità, quindi circa dodici mesi. Inoltre, con 208 settimane teoriche si raggiunge il massimo: 104 settimane di NASPI, pari a 24 mesi. Pertanto, la protezione piena riguarda profili con continuità lavorativa elevata.

Tabella: settimane contribuite e durata stimata

Settimane contribuite (ultimi 4 anni) Durata NASPI (settimane) Durata indicativa 13 6,5 ~1,5 mesi 52 26 ~6 mesi 104 52 ~12 mesi 156 78 ~18 mesi 208 104 24 mesi (massimo)

Contribuzione figurativa: cosa succede ai contributi durante la NASPI

Durante la fruizione della NASPI si matura contribuzione figurativa, utile ai fini pensionistici. Quindi, il periodo di disoccupazione non crea automaticamente “buchi” nella storia contributiva. Tuttavia, l’accredito figurativo segue limiti e criteri, e perciò l’importo su cui si calcola può risultare più basso rispetto a un periodo di lavoro ben retribuito.

In pratica, chi ha una carriera discontinua dovrebbe guardare la NASPI anche come un pezzo di protezione previdenziale, non solo come un bonifico mensile. Inoltre, questo incide sulle scelte: accettare un contratto breve può sospendere l’indennità e poi farla riprendere, mantenendo una continuità che, nel lungo periodo, rende più “pulito” il profilo assicurativo.

Ora che durata e importo sono chiari, il tema decisivo diventa la procedura: una domanda fatta bene riduce i tempi e limita i rischi di sospensione.

Domanda NASPI 2026 online: percorso INPS, tempi, decorrenza e checklist documenti

La domanda di NASPI si presenta soprattutto online sul portale INPS. Servono credenziali forti: SPID di livello 2, CIE 3.0 oppure CNS. Il percorso tipico è: Prestazioni e servizi → NASPI → Nuova domanda. Quindi, prima di trovarsi senza lavoro, conviene verificare che l’accesso digitale funzioni davvero, perché resettare lo SPID in emergenza può diventare stressante.

In alternativa, ci si può appoggiare a un Patronato. È spesso una scelta efficiente quando la carriera include molti contratti o quando si teme che i contributi “vergini” non siano immediati da identificare. Inoltre, il Patronato aiuta a caricare allegati e a gestire eventuali comunicazioni successive. Nonostante ciò, conoscere la logica della piattaforma INPS resta utile, perché molte notifiche arrivano nel cassetto previdenziale.

Termini e decorrenza: 8 giorni, 68 giorni e il costo del ritardo

Il termine massimo è 68 giorni dalla cessazione del rapporto. Oltre, si perde il diritto salvo casi eccezionali legati a forza maggiore. Tuttavia, non conviene aspettare: se la domanda viene inviata entro 8 giorni, la prestazione decorre dall’8° giorno successivo alla cessazione. Se invece si presenta dopo l’8° giorno, la NASPI parte dal giorno successivo alla domanda. Di conseguenza, ogni giorno di ritardo può diventare un giorno non coperto.

Esistono anche situazioni in cui il conteggio si “sposta”. Se, ad esempio, una malattia o un infortunio iniziano entro otto giorni dalla cessazione, il termine dei 68 giorni può partire dalla fine dell’evento. Analogamente, la maternità può sospendere i termini per la durata del congedo obbligatorio. Perciò, quando c’è un evento sanitario o familiare, è essenziale raccogliere certificati e protocolli.

Checklist documenti: preparazione “da ticket” per evitare richieste INPS

Una domanda ben costruita riduce integrazioni e rallentamenti. Quindi conviene preparare una mini-checklist, come se fosse un deploy: ogni file al suo posto, ogni dato verificato. Ecco i documenti più utili e, soprattutto, il motivo per cui servono.

Carta d’identità e Codice Fiscale : necessari per identificazione e controlli incrociati nelle banche dati INPS.

: necessari per identificazione e controlli incrociati nelle banche dati INPS. Ultimi 3 cedolini : aiutano a verificare retribuzione imponibile e coerenza dei flussi contributivi.

: aiutano a verificare retribuzione imponibile e coerenza dei flussi contributivi. Estratto conto contributivo aggiornato : serve per controllare le 13 settimane e i contributi non ancora usati.

: serve per controllare le 13 settimane e i contributi non ancora usati. Contratto o lettera di licenziamento : prova della data certa e della causale di cessazione.

: prova della data certa e della causale di cessazione. IBAN intestato o cointestato al richiedente: indispensabile per l’accredito; estero solo se area SEPA.

Chiara, ad esempio, allega la lettera di licenziamento e nota che la data di fine rapporto coincide con il preavviso pagato. Quindi evita un errore comune: indicare una data “di fatto” diversa da quella formalmente valida. L’insight pratico è che una data corretta vale quanto un documento, perché determina termini, decorrenza e primo pagamento.

Quando arriva il primo pagamento e cosa aspettarsi

Di norma il primo accredito arriva entro 30-45 giorni dalla presentazione. Inoltre, il primo pagamento copre dal giorno di decorrenza fino alla fine del mese solare. Pertanto, la cifra iniziale può sembrare più alta o più bassa del previsto, a seconda dei giorni coperti. È utile controllare anche le trattenute, perché l’indennità è soggetta a IRPEF come reddito assimilato al lavoro dipendente.

Chiuso il capitolo domanda, resta un punto che fa la differenza nella vita reale: cosa succede se si accetta un lavoro temporaneo o si apre una partita IVA mentre si percepisce la NASPI.

Per orientarsi tra SPID, CIE, schermate INPS e invio della domanda online, questo approfondimento video è spesso utile per evitare passaggi saltati.

Compatibilità NASPI 2026 con lavoro subordinato e autonomo: soglie, NASpI-COM e rischi di decadenza

La NASPI non blocca automaticamente ogni attività lavorativa. Al contrario, il sistema prevede compatibilità e riduzioni, così da incentivare rientri graduali nel mercato. Tuttavia, le regole sono “rigide” sui limiti di reddito e sulle comunicazioni. Quindi, prima di firmare un contratto breve o aprire una partita IVA, conviene stimare il reddito annuo presunto e pianificare l’invio del NASpI-COM.

Lavoro subordinato: soglia 8.500 euro e sospensione/decadenza

Per il lavoro subordinato, la soglia di riferimento è 8.500 € di reddito annuo. Se si resta entro quel limite, la prestazione non decade, ma l’INPS riduce l’indennità di un importo pari all’80% del reddito previsto. Di conseguenza, un part-time può risultare conveniente: si guadagna da lavoro e si mantiene una quota di sostegno, anche se ridotta.

Conta anche la durata del nuovo rapporto. Se il contratto è inferiore a 6 mesi, spesso la NASPI si sospende e poi riprende alla fine, purché restino settimane disponibili. Se invece il rapporto supera 6 mesi, in molti casi si va verso la decadenza, salvo specifiche situazioni legate al reddito e alle comunicazioni. Perciò la regola pratica è: prima di firmare, verificare durata e reddito annualizzato, non solo la paga mensile.

Lavoro autonomo e Partita IVA: soglia 5.500 euro e obbligo di comunicazione

Per il lavoro autonomo, il limite scende a 5.500 € annui. Anche qui vale la riduzione dell’indennità pari all’80% del reddito presunto. Tuttavia la vera trappola non è il limite, bensì la comunicazione: bisogna inviare il modello NASpI-COM entro 30 giorni dall’avvio dell’attività, oppure entro 30 giorni dalla domanda se l’attività era già attiva. Quindi, chi fa consulenze occasionali o apre la partita IVA “per provare” deve considerare la scadenza come prioritaria.

C’è inoltre una scadenza annuale che merita attenzione. Se nel 2025 si percepiva NASPI e nel frattempo esiste un’attività in corso, anche a reddito zero, si deve inviare la comunicazione entro il 31 gennaio dell’anno successivo. Pertanto, a inizio anno conviene fare un check del proprio cassetto previdenziale e delle attività aperte, così da evitare sospensioni automatiche.

Nuovi contratti e casi tipici: cosa succede davvero nella pratica

Se Karim trova un contratto a termine di tre mesi, la NASPI può essere sospesa e poi riattivata alla fine del rapporto, senza una nuova domanda completa in molti casi. Tuttavia, serve verificare che l’INPS abbia registrato correttamente l’evento e che i dati siano coerenti. Se invece Chiara accetta un part-time a 20 ore con reddito annuo stimato sotto 8.500 €, l’indennità resta, ma si riduce: quindi conviene calcolare un “netto combinato” per decidere se l’offerta è sostenibile.

Il punto più delicato resta dimenticare il NASpI-COM. In quel caso, l’INPS può disporre sospensione o decadenza, e può chiedere la restituzione di somme percepite in eccesso. Perciò l’insight finale è operativo: ogni variazione di reddito va trattata come un evento da registrare, non come un dettaglio secondario.

NASPI anticipata: unica soluzione per avviare un’attività

Esiste anche l’opzione della NASPI anticipata, ossia la liquidazione in un’unica soluzione delle mensilità residue. È pensata per chi avvia un’attività autonoma, una ditta individuale o entra in cooperativa. Quindi può diventare un piccolo “capitale di avvio” per strumenti, formazione, marketing o scorte. Tuttavia, se si torna a un lavoro subordinato durante il periodo teoricamente coperto dall’anticipazione, si rischia la restituzione dell’importo. Di conseguenza, l’anticipata va valutata solo con un progetto concreto e sostenibile.

Ora restano alcune domande ricorrenti che emergono sempre quando si parla di importi, tasse, sospensioni e procedure. Qui sotto una selezione di risposte rapide, con focus su errori da evitare.

Le dimissioni danno diritto alla NASPI nel 2026?

No, non in via generale. La NASPI spetta con dimissioni solo in casi tutelati, come dimissioni per giusta causa (ad esempio mancato pagamento delle retribuzioni, mobbing, molestie, peggioramento delle mansioni) oppure dimissioni nel periodo protetto di maternità, fino al compimento del primo anno di vita del bambino. In questi casi è utile conservare prove e documenti, perché la causale deve risultare chiara.

Entro quando va presentata la domanda NASPI online all’INPS?

Il termine ordinario è di 68 giorni dalla cessazione del rapporto. Tuttavia conviene inviare la domanda entro 8 giorni, perché così la prestazione decorre dall’8° giorno successivo alla cessazione. Se si presenta dopo l’8° giorno, la NASPI decorre dal giorno successivo alla domanda, quindi si rischia di perdere giorni indennizzati.

Come funziona il decalage del 3% sull’importo NASPI?

Dal 6° mese di fruizione (dal 151° giorno), l’importo mensile si riduce del 3% ogni mese. La riduzione si calcola sull’importo del mese precedente, quindi l’effetto è progressivo. Per pianificare spese e ricerca lavoro conviene simulare l’andamento almeno per i mesi successivi al sesto.

È possibile lavorare mentre si percepisce la NASPI?

Sì, ma con limiti e comunicazioni. Nel lavoro subordinato la soglia di reddito annuo è 8.500 euro; nel lavoro autonomo/partita IVA la soglia è 5.500 euro. In entrambi i casi l’indennità viene ridotta in misura pari all’80% del reddito presunto, e bisogna comunicare all’INPS il reddito previsto tramite NASpI-COM entro 30 giorni dall’avvio dell’attività (o dalla domanda se l’attività esisteva già).

La NASPI è tassata e come si gestisce a fine anno?

Sì, l’indennità è reddito assimilato al lavoro dipendente ed è soggetta a IRPEF. L’INPS opera come sostituto d’imposta e rilascia la Certificazione Unica (CU). Di conseguenza, a fine anno o in dichiarazione dei redditi possono emergere conguagli, soprattutto se nel frattempo si è lavorato con altri redditi.