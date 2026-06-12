Come trovare fornitori in Vietnam: guida per aziende industriali italiane e agenzie di sourcing consigliate

Il Vietnam è diventato uno dei paesi più interessanti in Asia per le aziende industriali italiane che desiderano diversificare la propria catena di fornitura, trovare nuovi partner produttivi o ridurre la dipendenza da un singolo mercato asiatico. Per molti anni, la Cina è stata la destinazione naturale per chi cercava componenti, lavorazioni meccaniche, prodotti finiti, assemblaggi o subfornitura industriale. Ancora oggi la Cina rimane un riferimento difficilmente sostituibile per capacità produttiva, profondità della filiera, velocità di esecuzione e disponibilità di componenti. Tuttavia, il contesto internazionale ha spinto molte imprese italiane a valutare alternative o soluzioni complementari.

Il Vietnam si inserisce proprio in questa logica. Non è una copia della Cina, né un paese adatto a qualsiasi tipo di produzione. È un mercato industriale in crescita, con competenze reali in diversi settori, ma anche con limiti strutturali che devono essere compresi prima di avviare una ricerca fornitori. Per un’azienda italiana attiva nella meccanica, nella componentistica, nell’arredamento, nel packaging, nei prodotti tecnici, nell’automazione leggera o nei beni industriali, il Vietnam può rappresentare un’opportunità concreta. Tuttavia, il successo dipende dalla capacità di qualificare correttamente i fornitori, analizzare la catena del valore e verificare se il paese è realmente adatto al prodotto richiesto.

Trovare fornitori in Vietnam non significa semplicemente cercare aziende su Google, inviare una richiesta di quotazione e confrontare i prezzi. Molti produttori vietnamiti hanno una presenza online limitata, siti web incompleti o team commerciali poco abituati a gestire richieste tecniche internazionali. Alcune fabbriche molto valide sono difficili da individuare a distanza, mentre altre aziende molto visibili online possono essere trader, intermediari o produttori non adatti a un progetto industriale complesso. Per questo motivo, una ricerca efficace richiede metodo, conoscenza del territorio, capacità tecnica e spesso il supporto di un partner locale.

Perché il Vietnam interessa alle aziende industriali italiane

Le aziende industriali italiane guardano al Vietnam per diverse ragioni. La prima è la diversificazione. Molte imprese hanno già fornitori in Cina o in altri paesi asiatici, ma desiderano costruire una seconda base produttiva per ridurre il rischio. Questa esigenza può derivare da tensioni geopolitiche, aumenti dei costi, problemi logistici, richieste dei clienti finali o necessità di maggiore resilienza nella supply chain. La strategia “China Plus One” non consiste nel sostituire completamente la Cina, ma nel creare un’alternativa complementare. In questo senso, il Vietnam è spesso uno dei primi paesi analizzati.

La seconda ragione riguarda il costo e la disponibilità di manodopera industriale. Il Vietnam può essere interessante per produzioni che richiedono assemblaggio, lavorazioni manuali, saldatura, montaggio, controllo visivo, finitura, cablaggio, confezionamento o operazioni ripetitive. Per alcune categorie, il paese può offrire un buon equilibrio tra costo, qualità e flessibilità. Questo è particolarmente vero quando il prodotto non dipende esclusivamente da componenti sofisticati o da una filiera altamente automatizzata.

La terza ragione è la crescita dell’ecosistema produttivo vietnamita. Il paese ha sviluppato capacità importanti nei settori tessile, calzaturiero, mobile, plastica, packaging, elettronica, prodotti di consumo e lavorazioni metalliche. In alcune aree industriali, soprattutto nel nord e nel sud del paese, esistono cluster produttivi che lavorano già con clienti internazionali. Per le aziende italiane, questo significa poter trovare fornitori abituati all’export, anche se il livello di maturità varia molto da una fabbrica all’altra.

Tuttavia, il Vietnam deve essere valutato con realismo. Non sempre sarà più economico della Cina. Non sempre avrà localmente tutte le materie prime, i componenti o i trattamenti richiesti. Non sempre le fabbriche saranno pronte a gestire specifiche tecniche complesse o standard europei senza un accompagnamento adeguato. Il vero tema non è quindi chiedersi se il Vietnam sia “meglio” o “peggio” della Cina, ma capire per quali prodotti, processi e volumi il Vietnam possa essere davvero competitivo.

Confronto tra paesi asiatici per il sourcing industriale

Cina

La Cina rimane il più grande ecosistema manifatturiero al mondo. Per un’azienda industriale italiana, il suo principale vantaggio è la profondità della filiera. In molte categorie è possibile trovare materie prime, componenti, stampi, trattamenti superficiali, lavorazioni speciali, subfornitori, packaging, laboratori di test e logistica specializzata all’interno dello stesso cluster produttivo. Questa integrazione riduce i tempi, facilita le modifiche tecniche e consente di lavorare su grandi volumi con grande rapidità.

Per prodotti complessi, elettronica, componenti con molti accessori, stampi tecnici, macchinari, utensili speciali o produzioni altamente automatizzate, la Cina può rimanere molto competitiva. Anche quando il costo del lavoro è più alto, l’efficienza dell’ecosistema può compensare. Un fornitore cinese ben integrato può produrre più velocemente e con costi totali inferiori rispetto a un fornitore vietnamita che deve importare materiali o componenti.

Il limite della Cina, per molte imprese italiane, è la dipendenza. Avere tutta la supply chain concentrata in un solo paese può diventare un rischio. Inoltre, alcuni fornitori cinesi richiedono volumi elevati, sono meno flessibili con piccoli clienti o lavorano in un contesto commerciale molto competitivo. Per questo motivo, il Vietnam può diventare una seconda base utile, soprattutto per prodotti con una maggiore componente manuale o per attività di assemblaggio e subfornitura.

Thailandia

La Thailandia ha una base industriale più matura rispetto al Vietnam in alcuni settori. È particolarmente forte nell’automotive, nei componenti auto, nella plastica, nell’agroindustria, negli elettrodomestici, nei prodotti chimici e in alcune produzioni tecniche. Il paese dispone di infrastrutture industriali solide, una lunga esperienza con investimenti esteri e un ecosistema produttivo ben organizzato.

Per aziende italiane che operano nella meccanica, nei componenti per veicoli, nei sistemi industriali o in prodotti con requisiti tecnici più strutturati, la Thailandia può essere una destinazione interessante. Può offrire stabilità, esperienza e una base di fornitori più consolidata in alcune filiere.

Rispetto alla Thailandia, il Vietnam può essere più dinamico e interessante per produzioni più flessibili, prodotti intensivi in manodopera, assemblaggi e categorie dove i costi di produzione hanno ancora un peso importante. La Thailandia può essere più matura, ma non sempre più adatta a progetti di PMI italiane che cercano fornitori disponibili a crescere progressivamente con loro. La scelta dipende dal prodotto, dal volume, dal livello tecnico richiesto e dalla disponibilità dei fornitori a gestire una relazione di medio periodo.

Malesia

La Malesia è un paese industrialmente avanzato in alcuni settori specifici. È molto rilevante per elettronica, semiconduttori, dispositivi medici, componenti tecnici, servizi industriali e produzioni a maggior valore aggiunto. L’inglese è più diffuso che in Vietnam, il contesto commerciale è più strutturato e le infrastrutture sono generalmente solide.

Per un’azienda italiana che cerca componenti elettronici, prodotti tecnici regolamentati o fornitori con una maggiore capacità documentale, la Malesia può essere un’opzione interessante. Tuttavia, i costi sono spesso più elevati e il paese non è necessariamente la scelta migliore per produzioni ad alta intensità di lavoro manuale.

Il Vietnam può risultare più competitivo quando il prodotto richiede assemblaggio, lavorazioni manuali, packaging, saldatura semplice, finitura o produzione in settori più tradizionali. La Malesia può essere più adatta per progetti tecnici, mentre il Vietnam può essere più adatto per costruire una base produttiva flessibile in categorie manifatturiere dove la manodopera e la capacità di adattamento sono importanti.

Vietnam

Il Vietnam occupa una posizione intermedia molto interessante. Non ha la stessa profondità industriale della Cina, né lo stesso livello di specializzazione tecnica della Malesia in alcuni settori, né la stessa maturità automotive della Thailandia. Tuttavia, combina diversi vantaggi: costi competitivi in molte categorie, esperienza export, crescita industriale, posizione strategica vicino alla Cina, manodopera esperta e una forte integrazione nelle catene di fornitura asiatiche.

Per aziende industriali italiane, il Vietnam è particolarmente interessante per lavorazioni metalliche semplici o semi-complesse, strutture saldate, carpenteria, componenti meccanici non critici, assemblaggi, packaging, plastica, mobili, prodotti in legno, articoli tecnici con molte operazioni manuali e subfornitura leggera. Può essere adatto anche per progetti in cui alcune componenti critiche restano prodotte altrove, mentre il Vietnam gestisce assemblaggio finale, finitura, cablaggio, confezionamento o preparazione export.

Il limite principale è la profondità della filiera. Alcuni materiali speciali, trattamenti termici, componenti di precisione, acciai particolari, resine tecniche o parti elettroniche possono dover essere importati. Questo non rende il Vietnam inadatto, ma obbliga l’azienda a ragionare sul costo totale. Per un’impresa italiana, la domanda corretta non è se il prezzo unitario sia più basso, ma se l’intera catena di fornitura sia affidabile, sostenibile e competitiva.

Cambogia

La Cambogia è un mercato manifatturiero più piccolo e meno diversificato. È conosciuta soprattutto per il tessile, la confezione, il calzaturiero e alcune produzioni semplici. I costi di manodopera possono essere interessanti, ma la catena del valore locale è meno sviluppata rispetto al Vietnam. Molte materie prime, accessori e componenti devono essere importati, e il numero di fornitori specializzati è più limitato.

Per un’azienda industriale italiana, la Cambogia può essere considerata solo per categorie molto specifiche e relativamente semplici. Se l’obiettivo è trovare fornitori per componenti industriali, lavorazioni metalliche, prodotti tecnici, packaging complesso o subfornitura con standard europei, il Vietnam offre generalmente un ecosistema più ampio e più adatto.

La Cambogia può essere utile come complemento regionale, ma raramente rappresenta la prima scelta per una PMI industriale italiana che vuole sviluppare una supply chain asiatica strutturata. Il Vietnam offre una combinazione più equilibrata tra capacità produttiva, infrastrutture, esperienza export e varietà di settori.

Quali prodotti industriali cercare in Vietnam

Per le aziende italiane, il Vietnam può essere interessante in diversi ambiti industriali. Nel settore metalmeccanico, il paese può offrire capacità in taglio laser, piegatura, saldatura, verniciatura, zincatura, lavorazioni CNC, carpenteria, telai, supporti, rack, componenti per macchinari e sottogruppi. Il livello tecnico varia però molto. Alcune fabbriche sono in grado di lavorare con disegni, tolleranze, controlli e documentazione export. Altre sono più orientate al mercato locale e possono avere difficoltà a gestire requisiti europei.

Nel settore plastica, Vietnam dispone di competenze in iniezione, estrusione, soffiaggio, componenti plastici, packaging e prodotti assemblati. Tuttavia, bisogna verificare l’origine delle resine, la qualità degli stampi, il controllo dimensionale, la stabilità della produzione e la capacità di gestire materiali tecnici. Nei prodotti in legno e arredamento, il paese è già ben posizionato per mobili, outdoor furniture, componenti, decorazione e prodotti per la casa. Anche in questo caso, la qualità dipende dalla fabbrica, dall’esperienza export e dal sistema di controllo qualità.

Per prodotti tecnici o industriali, il Vietnam può funzionare molto bene quando il progetto è ben preparato. Serve un disegno tecnico chiaro, una distinta base, specifiche di materiale, requisiti di finitura, tolleranze, volumi, standard di ispezione e criteri di accettazione. Senza queste informazioni, i fornitori tenderanno a dare risposte generiche, difficili da confrontare.

Come trovare fornitori in Vietnam dall’Italia

Il primo passo è preparare un brief industriale preciso. Una richiesta generica produce risposte generiche. Un fornitore vietnamita deve sapere cosa deve produrre, con quali materiali, in quali volumi, con quali tolleranze, per quale mercato finale e con quali requisiti di qualità. Per un’azienda italiana, è importante fornire disegni, foto, schede tecniche, specifiche di imballaggio, standard di controllo e, se possibile, esempi di prodotti simili già realizzati.

Il secondo passo è identificare le regioni industriali corrette. Il nord del Vietnam, intorno ad Hanoi, Bac Ninh, Bac Giang, Hai Phong, Hung Yen e Thai Nguyen, è rilevante per elettronica, componenti, assemblaggio industriale, fornitori collegati a gruppi esteri e progetti che dipendono ancora da componenti cinesi. Il sud, intorno a Ho Chi Minh City, Binh Duong, Dong Nai, Long An e Ba Ria-Vung Tau, è molto forte in beni di consumo, mobili, plastica, packaging, tessile, calzature, metallo e attività export. Il centro, intorno a Da Nang e Quang Nam, può essere interessante per progetti specifici, ma di solito richiede una ricerca più mirata.

Il terzo passo è combinare diverse fonti. Motori di ricerca, LinkedIn, directory industriali, fiere, camere di commercio, associazioni settoriali e database possono aiutare, ma non bastano. Molte fabbriche valide non sono facilmente visibili online. Altre aziende che appaiono bene posizionate possono essere intermediari. Per questo motivo, la fase di verifica è essenziale.

Il quarto passo è contattare e prequalificare. Prima di organizzare visite, bisogna capire se il fornitore produce realmente la categoria richiesta, se ha esperienza export, se accetta i volumi previsti, se dispone delle macchine necessarie, se può fornire campioni, se comprende i requisiti tecnici e se è interessato al progetto. Una risposta lenta o vaga non significa sempre che la fabbrica non sia valida, ma indica che serve un lavoro locale più approfondito.

Il quinto passo è visitare o auditare. Per un progetto industriale serio, la visita in fabbrica è fondamentale. Serve verificare macchinari, processi, materiali, stock, controllo qualità, organizzazione, pulizia, sicurezza, documentazione e referenze. In Vietnam, la visita è spesso il momento in cui si capisce la differenza tra un fornitore interessante e un fornitore realmente utilizzabile.

Perché un’agenzia locale può fare la differenza

Un’agenzia di sourcing non è indispensabile per ogni progetto, ma può essere decisiva per un’azienda industriale italiana senza presenza in Vietnam. Il suo ruolo non dovrebbe limitarsi a fornire una lista di contatti. Una buona agenzia deve aiutare a definire il bisogno, identificare le fabbriche corrette, contattarle in lingua locale, prequalificarle, organizzare visite, accompagnare le riunioni, interpretare le risposte tecniche e seguire le fasi successive.

In un contesto industriale, il valore dell’agenzia sta anche nella capacità di porre domande corrette. Una fabbrica può dire di sì a una richiesta, ma il punto è capire come produrrebbe il pezzo, con quali macchine, con quali materiali, con quali controlli, con quali subfornitori, con quali tolleranze e con quali rischi. La traduzione linguistica è importante, ma la traduzione tecnica e culturale lo è ancora di più.

Top 5 agenzie di sourcing consigliate in Vietnam

Per un’azienda italiana, il partner locale può anche ridurre la distanza operativa. Dopo la prima visita, il progetto richiede follow-up, campioni, chiarimenti, quotazioni, negoziazione, controllo qualità e gestione delle tempistiche. Senza qualcuno sul posto, il ritmo può rallentare rapidamente.

1. MTA, MoveToAsia

MoveToAsia (MTA), è una scelta interessante per aziende italiane che cercano un accompagnamento operativo in Vietnam. Il suo posizionamento include product sourcing, supplier management, factory tours e product development. Questo significa che può essere utile non solo per trovare fornitori, ma anche per organizzare visite, facilitare la comunicazione con le fabbriche e seguire le prime fasi di sviluppo prodotto.

Per un’azienda industriale italiana, il punto forte di MoveToAsia è l’approccio pratico. Una PMI che entra per la prima volta in Vietnam può avere bisogno di un supporto locale capace di trasformare un brief tecnico in una ricerca concreta, selezionare fornitori, accompagnare le visite e aiutare a capire quali fabbriche sono realmente adatte. MTA può essere particolarmente rilevante quando il progetto richiede presenza sul campo e coordinamento continuo.

2. FVSource

FVSource può essere adatta ad aziende che cercano un approccio più strutturato all’outsourcing manufacturing e alla supply chain in Asia. Il suo posizionamento include factory scouting, audit, produzione, quality control e supporto operativo. Per un’azienda industriale italiana con volumi definiti, disegni tecnici o obiettivi di diversificazione fuori dalla Cina, FVSource può offrire una lettura più strategica della catena di fornitura.

Il suo valore sta nella capacità di collegare ricerca fornitori, valutazione industriale e gestione operativa. Questo è importante per progetti in cui il prezzo non è l’unico criterio. Affidabilità, qualità, capacità tecnica, rischio di subfornitura e continuità produttiva possono essere più importanti del risparmio immediato. FVSource può quindi essere interessante per aziende che vogliono costruire una base produttiva più solida in Vietnam.

3. SourcingAgentVietnam

SourcingAgentVietnam from sourcingagentvietnam.com (SAV) può essere considerata una delle opzioni da valutare per aziende che cercano supporto locale e un approccio flessibile alla ricerca fornitori in Vietnam. Può essere utile nella fase iniziale, quando l’azienda italiana vuole capire se il mercato vietnamita dispone di fornitori rilevanti per il proprio prodotto e ha bisogno di orientamento per muoversi tra diverse categorie e regioni.

Come per qualsiasi agenzia, è importante verificare la sua esperienza concreta nella categoria industriale richiesta, la capacità di accompagnare visite, la rete di fabbriche, le lingue di lavoro e il livello di supporto dopo la prima introduzione. Per un’azienda italiana, SAV può essere inserita in una comparazione iniziale di partner locali, soprattutto se l’obiettivo è valutare più approcci prima di avviare una missione di sourcing.

4. VietnamSourcingTeam

VietnamSourcingTeam.com si presenta come un partner locale di procurement e sourcing, con attenzione alla presenza sul terreno, al controllo qualità e all’accompagnamento del processo produttivo. Per un’azienda italiana che non ha personale in Vietnam, questo tipo di supporto può essere utile per ridurre la distanza operativa e mantenere contatto regolare con i fornitori.

La proposta può essere interessante per progetti che richiedono coordinamento pratico, controllo delle comunicazioni, verifica di campioni, ispezioni e follow-up. Per aziende industriali, è importante verificare in quali categorie l’agenzia ha maggiore esperienza e quanto è in grado di gestire requisiti tecnici, documentazione e standard di qualità. Se il prodotto non è troppo complesso o se l’azienda ha bisogno di rappresentanza locale continua, può essere una soluzione da considerare.

5. SourcingAgentVN

SourcingAgentVN.com comunica un approccio orientato a sourcing, verifica fornitori, audit, RFQ, negoziazione e gestione del rischio. Questo può essere utile per aziende italiane che vogliono strutturare una ricerca fornitori in modo più ordinato e ridurre l’incertezza prima di impegnarsi con una fabbrica.

Il suo valore potenziale riguarda soprattutto la fase di prequalifica. In Vietnam, distinguere tra fabbriche reali, trader, subfornitori e produttori adatti non è sempre semplice. Un supporto locale può aiutare a preparare richieste di quotazione più chiare, confrontare risposte, verificare capacità e organizzare visite mirate. Per progetti industriali, sarà comunque fondamentale assicurarsi che l’agenzia abbia familiarità con la categoria tecnica specifica.

Come scegliere l’agenzia giusta

La scelta dell’agenzia non dovrebbe basarsi solo sul prezzo. Per un’azienda industriale italiana, il criterio principale deve essere la compatibilità tra il progetto e le competenze dell’agenzia. Se si tratta di un prodotto semplice, un supporto flessibile può essere sufficiente. Se si tratta di componenti tecnici, pezzi meccanici, sottogruppi, materiali specifici o standard europei, serve un partner con maggiore capacità di valutazione industriale.

È importante anche capire il modello di remunerazione. Alcune agenzie lavorano a tariffa fissa, altre a giornata, altre a commissione, altre con modelli misti. Non esiste un sistema perfetto, ma gli incentivi devono essere chiari. Per un progetto industriale, spesso è preferibile avere deliverable ben definiti: numero di fornitori qualificati, criteri di valutazione, report di visita, raccolta di quotazioni, supporto campioni e opzioni per il controllo qualità.

Un altro aspetto fondamentale è il follow-up. La ricerca fornitori non termina con una lista di nomi. Dopo la selezione iniziale servono campioni, chiarimenti tecnici, negoziazioni, controlli, eventuali visite aggiuntive e gestione della prima produzione. Un’agenzia utile deve poter accompagnare anche questa fase, soprattutto quando l’azienda italiana non ha presenza diretta in Vietnam.

Errori da evitare

Il primo errore è trattare il Vietnam come una Cina più economica. Questa visione è troppo semplicistica. Il Vietnam può essere competitivo, ma solo se la categoria è adatta e se la catena del valore è sufficientemente sviluppata. Se materiali e componenti devono essere importati, il vantaggio di costo può ridursi.

Il secondo errore è inviare richieste tecniche incomplete. Una fabbrica non può quotare seriamente un componente se mancano disegni, specifiche, tolleranze, materiali, quantità e standard di controllo. Richieste vaghe producono prezzi poco affidabili.

Il terzo errore è scegliere il fornitore solo in base al prezzo. Nel sourcing industriale, il rischio qualità può costare molto più del risparmio iniziale. Un prezzo basso non compensa ritardi, non conformità, rilavorazioni, problemi di imballaggio o mancanza di comunicazione.

Il quarto errore è non visitare la fabbrica. Per prodotti tecnici, una visita o un audit sono quasi indispensabili. La differenza tra un fornitore che dice di poter produrre e un fornitore realmente capace si vede spesso solo sul campo.

Il quinto errore è non prevedere controllo qualità. Una prima campionatura positiva non garantisce una produzione regolare. I criteri di accettazione, le ispezioni e la documentazione devono essere definiti prima dell’ordine.

Conclusione

Il Vietnam offre opportunità concrete per aziende industriali italiane che vogliono diversificare la propria supply chain in Asia. Il paese può essere interessante per lavorazioni metalliche, plastica, packaging, mobili, prodotti in legno, assemblaggi, componenti semplici e subfornitura industriale leggera. Può inoltre diventare una base complementare alla Cina in una strategia “China Plus One”.

Tuttavia, il Vietnam non deve essere affrontato con aspettative irrealistiche. Non è sempre più economico, non ha sempre tutta la filiera localmente disponibile e non tutte le fabbriche sono pronte a lavorare con standard industriali europei. Il successo dipende dalla qualità della preparazione, dalla scelta della regione, dalla prequalifica dei fornitori, dalla visita in fabbrica e dalla gestione del follow-up.

Per le aziende italiane, lavorare con un’agenzia locale può ridurre i rischi e velocizzare il processo. MoveToAsia, FVSource, SourcingAgentVietnam, VietnamSourcingTeam e SourcingAgentVN sono cinque opzioni da considerare, ognuna con un posizionamento diverso. La scelta migliore dipenderà dal tipo di prodotto, dal livello tecnico, dal budget, dalla necessità di controllo qualità e dall’accompagnamento richiesto dopo la ricerca iniziale.

Trovare fornitori in Vietnam non significa semplicemente ottenere una lista di contatti. Significa costruire una relazione industriale affidabile, verificare capacità reali, comprendere la catena del valore e creare le condizioni per una collaborazione sostenibile. Per le aziende italiane che affrontano il mercato con metodo, il Vietnam può diventare un partner produttivo importante in Asia. Per chi lo affronta con improvvisazione, può invece rivelarsi un mercato difficile, frammentato e meno semplice di quanto sembri.