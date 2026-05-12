PosteID introduce un canone annuo di 6 euro dal 1° gennaio 2026: conviene valutare alternative.

introduce un canone annuo di dal 1° gennaio 2026: conviene valutare alternative. Lo SPID gratuito esiste ancora, tuttavia dipende molto da provider e modalità di identificazione .

esiste ancora, tuttavia dipende molto da e . Con CIE , CNS o firma digitale spesso si completa l’ attivazione senza costi .

, o spesso si completa l’ . I costi “a sorpresa” arrivano soprattutto con il riconoscimento via webcam/videochiamata o allo sportello.

o allo sportello. La Carta d’Identità Elettronica cresce come alternativa per accesso online ai servizi digitali con elevata sicurezza.

Dal 1° gennaio 2026 lo scenario dell’identità digitale in Italia è cambiato in modo concreto: PosteID, cioè il gestore più diffuso, ha avviato un canone annuale di 6 euro. La notizia pesa perché Poste gestisce una quota enorme del mercato, con oltre 28,7 milioni di utenti su circa 40 milioni di SPID attivi. Di conseguenza, molte persone stanno cercando un percorso di registrazione e attivazione che resti davvero gratuito, evitando costi nascosti, rinnovi poco chiari e servizi aggiuntivi non richiesti.

La buona notizia è che ottenere lo SPID senza costi ricorrenti è ancora possibile. Tuttavia non basta scegliere “un provider gratuito”: oggi la differenza la fa soprattutto il metodo di riconoscimento. Chi possiede CIE, CNS o firma digitale di solito riesce ad attivare lo SPID da casa, con tempi rapidi e livelli elevati di sicurezza. Chi invece punta su video-riconoscimento assistito può pagare una tariffa una tantum. Inoltre, comprendere regole, esenzioni e condizioni evita brutte sorprese quando serve l’accesso online ai servizi digitali della PA o di soggetti privati.

SPID gratuito nel 2026: cosa cambia davvero dopo il canone PosteID

Il passaggio di PosteID a un modello a pagamento dal 2026 ha un effetto domino sulla percezione pubblica: se paga il gestore più usato, allora “pagano tutti”. In realtà non è così. Infatti lo SPID resta un sistema in convenzione con lo Stato, e quindi si trovano ancora soluzioni gratuito o quantomeno senza canoni annuali. Tuttavia, bisogna capire dove si annidano i costi e perché alcuni operatori hanno cambiato rotta.

Il motivo più citato riguarda l’equilibrio economico: mantenere un’identità certificata richiede infrastrutture, controlli, help desk, audit e aggiornamenti continui. Quindi, quando i fondi pubblici arrivano in ritardo o risultano insufficienti, alcuni gestori trasferiscono parte degli oneri sul cittadino. Inoltre, aumentano anche i costi legati alla difesa dalle frodi: phishing, SIM swap e tentativi di takeover degli account obbligano a investire su monitoraggio e verifica.

Per capire l’impatto, basta un esempio pratico. Marta, impiegata in uno studio medico, usa lo SPID per referti e portali regionali. Fino a ieri non guardava nemmeno il nome del provider. Ora, invece, nota la richiesta di canone e si chiede: conviene pagare o cambiare? La risposta dipende dall’uso, dalla facilità di attivazione alternativa e dagli strumenti disponibili. Perciò, prima di disdire impulsivamente, conviene mappare: costi ricorrenti, costi di riconoscimento e servizi extra.

Inoltre, Poste ha previsto regole operative che incidono sull’esperienza. Per i nuovi clienti il primo anno può restare gratuito, mentre dal secondo scatta il canone. Per chi è già cliente, invece, la gestione della scadenza richiede attenzione: se non si accetta o non si paga entro i termini previsti, il servizio può essere sospeso per un periodo lungo. Di conseguenza, anche chi intende migrare deve pianificare tempi e accessi ai servizi essenziali.

Un altro punto cruciale sono le esenzioni. Alcune categorie non pagano il canone Poste, cioè minorenni, over 75, residenti all’estero e chi usa lo SPID per finalità professionali. Quindi, prima di cambiare provider, conviene verificare se si rientra nei casi di gratuità totale. Questa verifica riduce il rischio di migrazioni inutili e mantiene continuità di accesso online.

In sintesi, nel 2026 lo SPID non è “morto” e nemmeno è “sempre a pagamento”. Tuttavia la parola chiave diventa consapevolezza: provider, modalità di riconoscimento e condizioni contrattuali fanno la differenza, e il prossimo passo è imparare a leggere la tabella dei costi come si farebbe con una tariffa telefonica.

Provider SPID senza costi ricorrenti: elenco aggiornato e criteri per scegliere bene

Quando si parla di SPID gratuito, è fondamentale distinguere tra “zero canone” e “zero spese in assoluto”. Infatti molti gestori possono offrire l’identità senza abbonamento, ma far pagare l’identificazione se avviene con operatore. Quindi, per scegliere bene, conviene partire da due domande: si vuole evitare il canone annuale oppure si vuole un’attivazione davvero senza costi fin dal primo minuto?

Tra i provider che, in base alle condizioni più diffuse, continuano a proporre SPID senza costi ricorrenti si trovano Intesi Group, Sielte ID, Namirial, Lepida, Tim ID, EtnaID e ID InfoCamere. Tuttavia alcuni di questi hanno modelli “freemium” o percorsi pensati per specifiche platee. Perciò conviene leggere bene la differenza tra profilo privato, uso professionale e servizi accessori.

Tabella costi: canone, riconoscimento e possibili extra

Gestore Canone annuo (profilo personale) Note su attivazione e possibili costi PosteID 6 €/anno dal secondo anno Possibili costi di identificazione in presenza; esenzioni per minorenni, over 75, residenti estero e uso professionale Aruba ID 1° anno gratis, poi 4,90 € + IVA Riconoscimento via webcam può superare 30 €; spesso gratis con CIE/CNS/firma digitale InfoCert 1° anno gratis, poi 4,90 € + IVA Stesso schema: costi variabili in base al canale di identificazione TeamSystem ID 7 € + IVA/anno Canone contenuto ma ricorrente; valutare se serve davvero SpidItalia (Register.it) Oltre 70 € già dal primo anno (SPID Power) Soluzione premium: utile solo in esigenze specifiche, non per chi cerca gratuito Sielte ID / Lepida / Intesi / Tim ID / EtnaID Spesso 0 €/anno In genere gratuito con CIE/CNS/firma digitale; la webcam con operatore può costare 10–30 € una tantum

La tabella chiarisce un punto: il canone è solo una parte della storia. Inoltre, anche quando il costo una tantum sembra “accettabile”, può diventare un costo nascosto se l’utente non possiede CIE o non ha un lettore NFC funzionante. Perciò la scelta del provider va fatta insieme alla scelta dello strumento di riconoscimento.

Checklist pratica per evitare costi nascosti in fase di registrazione

Verificare il metodo di riconoscimento : CIE/CNS/firma digitale spesso portano a attivazione senza costi.

: CIE/CNS/firma digitale spesso portano a attivazione senza costi. Controllare i servizi extra : alcuni pacchetti includono opzioni non necessarie per l’uso base.

: alcuni pacchetti includono opzioni non necessarie per l’uso base. Leggere la voce “rinnovo” : certe offerte sono gratuite solo il primo anno.

: certe offerte sono gratuite solo il primo anno. Valutare l’assistenza : un help desk efficiente riduce i tempi se si blocca l’accesso online.

: un help desk efficiente riduce i tempi se si blocca l’accesso online. Stimare il proprio uso: per pochi accessi ai servizi digitali, la semplicità conta più delle funzioni avanzate.

Così, una scelta “tecnica” diventa una scelta comoda: meno spese impreviste, meno attriti nella registrazione, e più continuità quando si devono usare portali sanitari, INPS o servizi comunali. Il passaggio successivo è capire come completare l’attivazione rapidamente da casa, senza cadere nella trappola della videochiamata a pagamento.

Attivazione SPID senza costi: procedure con CIE, CNS e firma digitale (passo per passo)

Per ottenere uno SPID gratuito in modo stabile, la strategia più solida consiste nel puntare su un’identificazione “forte” già certificata. Infatti con CIE, CNS o firma digitale molti provider permettono un’attivazione automatizzata, quindi senza costi e senza operatore. Inoltre la procedura riduce i tempi di attesa, cosa utile quando serve subito l’accesso online ai servizi digitali.

Attivazione con CIE: cosa serve e perché conviene

La Carta d’Identità Elettronica è ormai diffusa e integra standard di sicurezza elevati. Quindi, quando un provider consente la verifica tramite CIE, si sfrutta un documento già riconosciuto dallo Stato. Servono: CIE valida, PIN (di solito in due parti), uno smartphone con NFC e un’app compatibile (spesso CieID), oltre a una connessione stabile.

Il flusso tipico è lineare. Prima si avvia la registrazione sul sito o nell’app del provider. Poi si sceglie “riconoscimento con CIE”. A quel punto si legge la carta via NFC, si inserisce il PIN e si confermano i dati. Infine si impostano credenziali e secondo fattore, spesso tramite app OTP o notifiche. Così si ottiene un profilo pronto per l’accesso a portali pubblici e privati.

Un esempio concreto aiuta: Luca, studente universitario, deve presentare una domanda di borsa di studio con scadenza ravvicinata. Non vuole pagare una videochiamata. Quindi usa CIE e smartphone NFC: in pochi minuti conclude l’attivazione e accede al portale regionale. Il punto chiave non è la “velocità”, bensì la prevedibilità dei costi: praticamente zero, se l’hardware è già disponibile.

Attivazione con CNS: utile se si ha già un lettore

La CNS funziona bene per chi ha dimestichezza con PC e lettori smart card. Inoltre molte tessere sanitarie abilitate come CNS possono essere già in casa, anche se serve attivarne i certificati. Quindi la convenienza dipende dal fatto di possedere lettore e driver corretti. In compenso, l’identificazione risulta robusta e spesso permette attivazione senza costi.

Qui la criticità più comune è tecnica: driver, browser, permessi e compatibilità. Perciò conviene testare prima la lettura della carta su un sito di verifica. Se tutto funziona, la procedura col provider è simile: registrazione, scelta “CNS”, firma o conferma dei dati, creazione delle credenziali. Di conseguenza, chi usa spesso il computer per pratiche fiscali trova un percorso coerente e stabile.

Firma digitale: la scorciatoia per chi già lavora con documenti firmati

La firma digitale è frequente tra professionisti e lavoratori che gestiscono contratti o invii telematici. Inoltre offre un livello di sicurezza elevato e riconosciuto. Perciò diversi gestori la accettano come metodo di identificazione, evitando la webcam. In pratica si scarica un modulo, lo si firma digitalmente e lo si ricarica, oppure si firma direttamente nel flusso guidato.

Il vantaggio è chiaro: se la firma digitale esiste già, l’attivazione tende a essere senza costi aggiuntivi. Tuttavia, se la firma non è disponibile, attivarla solo per ottenere SPID raramente conviene. Quindi va considerata una leva per chi è già attrezzato.

Una volta completata l’attivazione, conviene eseguire subito un test di accesso online su un servizio reale, ad esempio un portale regionale o un’area personale. Così si individuano subito eventuali problemi di OTP, notifiche o browser. Il prossimo tema, infatti, è la sicurezza operativa: non basta avere SPID, bisogna anche difenderlo da truffe e blocchi.

Sicurezza SPID e accesso online: come proteggere l’identità digitale e prevenire blocchi

Lo SPID è diventato una chiave d’accesso ai servizi digitali più importanti, quindi la sicurezza non è un accessorio. Inoltre il rischio non riguarda solo il furto di dati: un account bloccato può impedire l’accesso online a pratiche urgenti, pagamenti, referti o comunicazioni ufficiali. Perciò conviene adottare alcune regole semplici, ma costanti, che riducono drasticamente la probabilità di incidenti.

Minacce tipiche: phishing, SIM swap e recuperi credenziali “furbi”

Il phishing resta la trappola più frequente. Arriva via email o SMS e simula un messaggio del provider: “Aggiornare SPID”, “Verifica urgente”, “Account sospeso”. Quindi spinge l’utente a inserire password e codici OTP su un sito falso. Inoltre i messaggi usano spesso toni allarmistici e scadenze fittizie, proprio per far agire di impulso.

Un secondo scenario è il SIM swap. In questo caso un attaccante tenta di ottenere un duplicato della SIM, così riceve SMS e chiamate. Se l’OTP passa via SMS, il rischio aumenta. Perciò molti provider spingono su app autenticatore o notifiche push, che risultano più robuste. Nonostante ciò, anche le notifiche vanno gestite con attenzione: mai approvare richieste non avviate dall’utente.

Impostazioni consigliate: piccoli gesti che fanno la differenza

Prima regola: password unica e lunga, meglio se gestita con un password manager. Inoltre conviene attivare un secondo fattore non basato su SMS, quando disponibile. Quindi app OTP o push diventano la scelta naturale. Un’altra accortezza riguarda i dispositivi: aggiornamenti di sistema e app riducono vulnerabilità note.

Vale la pena anche impostare un canale di recupero credenziali sicuro. Perciò email e numero di telefono vanno aggiornati, e bisogna evitare caselle email condivise. Infatti molte compromissioni partono proprio dalla posta elettronica, che poi consente reset e reimpostazioni. In aggiunta, dove si può, conviene attivare l’autenticazione a due fattori anche sull’email.

Scenario pratico: accesso negato il giorno della scadenza

Immaginare un caso reale aiuta a capire le priorità. Giorgio deve inviare una pratica INPS entro sera, ma lo SPID non funziona. Panico? Meglio un approccio tecnico. Prima si controlla che l’app OTP abbia l’ora corretta e che il telefono sia aggiornato. Poi si prova da un altro browser o dispositivo. Infine si usa la procedura di recupero credenziali del provider, evitando link ricevuti via messaggio.

Se il blocco dipende da mancata accettazione di nuove condizioni o scadenze, la soluzione cambia. Quindi è utile segnare in calendario le date di rinnovo e le email ufficiali. Inoltre, per evitare dipendenze totali, conviene conoscere l’alternativa CIE, che permette spesso lo stesso accesso online ai servizi pubblici.

In definitiva, la sicurezza non è solo difesa: è continuità operativa. Chi gestisce bene credenziali, secondi fattori e canali di recupero riduce stress e perdite di tempo. A questo punto diventa naturale chiedersi se convenga, in certe situazioni, usare direttamente la CIE al posto dello SPID.

Alternativa allo SPID: quando conviene usare la CIE per i servizi digitali e come combinarla

Con l’aumento dei canoni su alcuni gestori, l’attenzione si sposta sull’alternativa più “istituzionale”: la CIE. Non è solo un documento fisico, ma uno strumento di identità digitale integrato nell’ecosistema pubblico. Inoltre non prevede canoni annuali, quindi elimina alla radice la domanda “quanto costa mantenerlo?”. Tuttavia la scelta migliore spesso non è un aut aut: in molti casi conviene combinare SPID e CIE, così si hanno due chiavi per lo stesso portone.

CIE per accesso online: punti di forza e limiti pratici

Il punto di forza principale è la catena di fiducia: la CIE è rilasciata dallo Stato e usa meccanismi di sicurezza avanzati. Quindi, per i servizi pubblici, l’accesso con CIE risulta sempre più naturale. Inoltre l’app CieID consente un’esperienza simile a SPID di livello 2, con conferme su smartphone. Di conseguenza, chi vuole ridurre dipendenze da provider privati trova una strada lineare.

Esistono però limiti pratici. Serve uno smartphone con NFC e, soprattutto, bisogna avere il PIN completo. Se il PIN si perde, si perde anche velocità di accesso, almeno finché non si recuperano i codici. Inoltre alcuni servizi privati restano più “SPID-centrici”, quindi l’uso della CIE può non coprire tutto. Perciò, mantenere uno SPID gratuito come backup rimane una scelta intelligente.

Combinare SPID gratuito e CIE: strategia a prova di imprevisti

Una strategia concreta è questa: usare la CIE come credenziale primaria per la PA e tenere uno SPID gratuito (senza canone) per servizi che lo richiedono o per situazioni di emergenza. Così, se un provider cambia condizioni o se l’app OTP si blocca, resta un’altra via di accesso online. Inoltre, in famiglia, si può standardizzare: CIE per tutti, SPID solo a chi ne ha bisogno quotidiano.

Un caso tipico è quello di una piccola attività. La titolare usa firma digitale e ha già flussi telematici. Quindi può tenere SPID per pratiche specifiche e usare CIE per accessi rapidi ai servizi comunali. In questo modo la registrazione e l’attivazione non diventano un labirinto, ma un set di strumenti coerente.

Attenzione alle offerte “Lite” e ai profili non equivalenti

Alcuni provider propongono versioni base gratuite e versioni avanzate a pagamento. Non è un problema in sé, tuttavia bisogna capire cosa cambia: accesso ai soli privati, limitazioni verso la PA, oppure livelli di assistenza differenti. Perciò, prima di attivare, conviene verificare quali servizi digitali si usano davvero: INPS, sanità, scuola, fatturazione, portali regionali. Questa verifica evita upgrade inutili.

In chiusura di sezione, resta un’idea pratica: nel 2026 l’identità digitale è un kit, non un singolo oggetto. Chi combina CIE e SPID gratuito ottiene resilienza e riduce spese impreviste, senza rinunciare a comodità e sicurezza.

Lo SPID gratuito esiste ancora nel 2026?

Sì, lo SPID gratuito esiste ancora, soprattutto come assenza di canone annuo con alcuni provider. Tuttavia l’attivazione può non essere senza costi se si sceglie il riconoscimento via webcam o allo sportello, mentre con CIE/CNS/firma digitale spesso si completa tutto a costo zero.

Qual è il modo più sicuro per ottenere SPID senza costi nascosti?

La strada più pulita consiste nel scegliere un provider con canone zero e fare l’attivazione tramite CIE, CNS o firma digitale. Così si evitano tariffe una tantum legate a video-riconoscimento, e si mantiene un buon livello di sicurezza.

Chi non paga il canone di PosteID dal 2026?

Restano esentati dal pagamento del canone PosteID i minorenni, gli over 75, i residenti all’estero e chi utilizza lo SPID per finalità professionali. Prima di cambiare provider, quindi, conviene verificare se si rientra in una di queste categorie.

CIE o SPID: cosa conviene usare per l’accesso online ai servizi digitali?

Per molti servizi pubblici la CIE è un’ottima alternativa, perché non ha canoni e offre standard di sicurezza elevati. Tuttavia diversi servizi privati restano centrati su SPID, quindi spesso conviene combinare CIE e uno SPID gratuito come seconda chiave di accesso.

Quali sono i segnali tipici di phishing legati allo SPID?

Messaggi con toni urgenti, link che imitano il sito del provider, richieste di inserire password e OTP fuori dai canali ufficiali, oppure comunicazioni che minacciano sospensioni immediate. In caso di dubbio, è meglio raggiungere il sito digitando l’indirizzo manualmente e non cliccare sul link ricevuto.