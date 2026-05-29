PS Plus Essential resta la scelta più razionale per chi punta su multiplayer online, salvataggi cloud e i 3 giochi mensili come bonus costante.

resta la scelta più razionale per chi punta su multiplayer online, salvataggi cloud e i come bonus costante. PS Plus Extra diventa spesso la formula con il miglior equilibrio prezzo/catalogo, grazie a circa 400 videogiochi PS4/PS5 da scaricare e alle rotazioni mensili.

diventa spesso la formula con il miglior equilibrio prezzo/catalogo, grazie a circa PS4/PS5 da scaricare e alle rotazioni mensili. PS Plus Premium ha senso soprattutto se contano classici , prove a tempo e cloud streaming anche su PC, purché la connessione sia all’altezza.

ha senso soprattutto se contano , e anche su PC, purché la connessione sia all’altezza. I prezzi aggiornati incidono davvero: annuale 71,99€ (Essential), 125,99€ (Extra), 151,99€ (Premium).

(Essential), (Extra), (Premium). Il “tier giusto” dipende più dalle abitudini settimanali che dalla console: chi gioca poco compra meglio, chi esplora tanto sfrutta meglio i servizi.

Nel mondo PlayStation, scegliere un abbonamento non è più un gesto automatico come ai tempi del “Plus unico”: oggi l’offerta si è fatta più modulare e, di conseguenza, più interessante. Tuttavia, la modularità porta una domanda pratica: tra Essential, Extra e Premium, quale conviene davvero? La risposta non sta solo nel prezzo, perché entrano in gioco i vantaggi reali, il tempo disponibile, la fame di novità e persino la qualità della connessione di casa. Inoltre, i servizi in abbonamento cambiano il modo in cui si acquistano videogiochi: c’è chi smette di comprare usato, chi aspetta che un titolo “entri a catalogo” e chi, al contrario, prova un gioco grazie al Plus e poi lo acquista per possederlo.

In questo scenario, PS Plus resta un’ottima cassetta degli attrezzi: online, cloud, sconti e giochi mensili sono la base, mentre cataloghi e streaming sono l’acceleratore. Perciò conviene ragionare come farebbe un informatico davanti a un upgrade: analizzare requisiti, carico d’uso e colli di bottiglia. Solo così l’abbonamento diventa un investimento e non una spesa “a sensazione”.

PS Plus nel 2026: come funzionano Essential, Extra e Premium e cosa cambia davvero

PS Plus è il servizio ufficiale di Sony per PS4 e PS5 che abilita, tra le altre cose, il multiplayer online. Inoltre permette di salvare i progressi nel cloud, riscattare giochi mensili e ottenere offerte dedicate sul PlayStation Store. Dal 2022, Sony ha riunito l’esperienza del vecchio PS Plus e di PS Now in tre piani. Quindi oggi si sceglie un livello, sapendo che ogni tier superiore include quello inferiore.

La prima differenza concreta, infatti, è la struttura dei vantaggi. Con Essential si ottengono online, cloud e una selezione mensile di titoli. Con Extra si aggiunge un catalogo ampio di videogiochi PS4/PS5 da scaricare. Con Premium entrano in scena classici, prove e streaming. Tuttavia, più “spunta” non significa sempre più valore: dipende da quanto si usa davvero ciascuna funzione.

Prezzi e durate: il confronto che incide sul portafoglio

Nel 2026 i prezzi italiani sono chiari e, di conseguenza, misurabili. Essential costa 8,99€ al mese oppure 71,99€ l’anno. Extra sale a 13,99€ al mese, con annuale a 125,99€. Premium arriva a 16,99€ al mese e 151,99€ annuali. Inoltre esistono piani trimestrali, utili per “testare” senza vincoli lunghi.

Vale la pena ricordare che l’aumento scattato a fine 2025 ha riallineato i prezzi europei, con un impatto tra il 5% e il 10%. Pertanto oggi la convenienza si gioca ancora più sui contenuti consumati, non solo sul desiderio di “avere tutto”. Una regola pratica funziona bene: se in un anno si recuperano pochi titoli, spesso conviene acquistarli; se invece si esplora molto, l’abbonamento può battere qualunque carrello.

Tabella rapida: cosa include ogni livello PS Plus

Piano Prezzo mensile Prezzo annuale Vantaggi principali Essential 8,99€ 71,99€ Online multiplayer, salvataggi cloud (fino a 100 GB), 3 giochi mensili, sconti e Share Play Extra 13,99€ 125,99€ Tutto di Essential + catalogo di circa 400 videogiochi PS4/PS5, aggiornato due volte al mese Premium 16,99€ 151,99€ Tutto di Extra + classici PS1/PS2/PSP/PS3 (in streaming), prove a tempo, cloud streaming fino a 4K su console e PC

Questo schema chiarisce un punto: la base è uguale per tutti, mentre il “valore extra” è legato al catalogo e alle funzioni avanzate. Perciò, prima di scegliere, conviene capire come si giocano davvero le proprie settimane. Il passaggio successivo, infatti, è guardare Essential da vicino, perché è il piano che definisce la soglia minima di utilità.

PS Plus Essential: quando il piano base è la scelta più intelligente (e non “solo” la più economica)

Essential viene spesso descritto come “il minimo indispensabile”, eppure è anche il più facile da valorizzare. Infatti basta giocare online con regolarità per trasformarlo in un servizio coerente. Titoli come Call of Duty, EA Sports FC, GTA Online, Fortnite o Apex Legends richiedono PS Plus per il multiplayer a pagamento. Quindi, per chi vive di partite con amici, la decisione è quasi automatica.

Inoltre Essential include i salvataggi cloud, che diventano preziosi quando si cambia console, si aggiunge un SSD, oppure si reinstalla un gioco dopo mesi. Nel quotidiano non “si vede”, tuttavia è una polizza tecnica: in un contesto digitale, perdere un salvataggio da 60 ore pesa più di qualunque microspesa. Proprio qui si nota l’approccio da informatico: si paga per evitare un guasto costoso.

I 3 giochi mensili: come massimizzare il valore senza accumulare arretrati

I tre giochi mensili sono l’elemento più “magazine-friendly”, perché danno la sensazione di regalo ricorrente. Tuttavia funzionano bene solo se si segue una routine leggera. Sony annuncia i titoli l’ultimo mercoledì del mese sul PlayStation Blog; poi diventano riscattabili il primo martedì del mese successivo. Perciò conviene mettere un promemoria fisso: pochi secondi e il gioco finisce in libreria.

È importante anche una distinzione pratica: si può riscattare senza scaricare. Basta premere “Aggiungi alla raccolta” e il titolo resta associato all’account finché l’abbonamento è attivo. Se invece si sospende il rinnovo, quei giochi si bloccano. Al contrario, i videogiochi acquistati con sconto PS Plus restano dell’utente. Quindi la strategia migliore è riscattare sempre, scaricare solo ciò che serve davvero e comprare in saldo ciò che si vuole possedere.

Esempio concreto: il profilo “due giochi e online”

Immaginare un giocatore che alterna due titoli principali aiuta a capire. Si pensi a chi gioca quasi solo a un competitivo e a un live service: la spesa annua di Essential pesa meno di un singolo AAA al day one. Inoltre offre sconti e cloud. In questo caso, pagare Extra sarebbe spesso ridondante, perché il catalogo rischierebbe di diventare una vetrina non usata.

Essential, quindi, non è “per chi spende poco”: è per chi ha un comportamento stabile. Il punto chiave è che si ottiene un pacchetto di servizi essenziali senza dispersione. A questo punto, però, la domanda arriva naturale: cosa succede quando cresce la voglia di varietà?

Una guida video pratica, infatti, rende più immediato il flusso di riscatto e gestione della libreria, soprattutto per chi alterna console e app mobile.

PS Plus Extra: il catalogo da circa 400 titoli che cambia il modo di scegliere videogiochi

Extra è il punto in cui l’abbonamento smette di essere solo “servizio” e diventa “consumo di contenuti”. Infatti, oltre ai vantaggi base, apre un catalogo di circa 400 videogiochi PS4 e PS5 scaricabili. Quindi si passa dall’acquisto singolo alla scoperta continua, un po’ come avviene con le piattaforme di streaming video. Tuttavia qui c’è una differenza importante: i giochi richiedono tempo e, di conseguenza, il rischio di accumulo è reale.

Il catalogo viene aggiornato due volte al mese, con ingressi e uscite. Inoltre la selezione mescola grandi nomi e titoli più piccoli. Ciò crea un effetto interessante: spesso si resta per l’AAA, ma si finisce per amare l’indie scoperto per caso. Per esempio, una settimana può iniziare con un action noto e chiudersi con una perla narrativa che non sarebbe mai entrata nel carrello.

First-party e third-party: il valore reale non è “day one”, è “recupero intelligente”

Nel catalogo Extra compaiono anche titoli Sony importanti, come God of War Ragnarök, Spider-Man Miles Morales o Returnal, oltre a serie third-party note. Tuttavia Sony non segue la logica “day one” tipica di altri servizi concorrenti. Quindi chi vuole sempre l’uscita al lancio continuerà ad acquistare. D’altra parte, chi ama recuperare con calma ottiene un vantaggio enorme: giocare a giochi premium quando sono già maturi, patchati e spesso con community più stabile.

Inoltre il catalogo ha una dinamica non sempre lineare. A volte si nota un certo “riciclo”, ossia titoli che tornano dopo essere usciti. Questo può irritare, tuttavia ha anche un effetto pratico: se un gioco piace ma non si finisce in tempo, conviene considerare l’acquisto in saldo. Di conseguenza Extra diventa anche un radar per capire cosa merita davvero possesso.

Una lista di criteri tecnici per capire se Extra conviene

Ore settimanali : sotto le 4-5 ore, spesso si sfrutta poco il catalogo; sopra le 8-10 ore, il valore sale rapidamente.

: sotto le 4-5 ore, spesso si sfrutta poco il catalogo; sopra le 8-10 ore, il valore sale rapidamente. Curiosità sui generi : se si cambia spesso stile (RPG, sport, horror), Extra offre più ritorno.

: se si cambia spesso stile (RPG, sport, horror), Extra offre più ritorno. Tolleranza alla rotazione : chi odia perdere l’accesso a un gioco dovrebbe pianificare o comprare ciò che ama.

: chi odia perdere l’accesso a un gioco dovrebbe pianificare o comprare ciò che ama. Spazio su SSD : scaricare molti titoli richiede gestione, quindi un SSD capiente riduce frizioni.

: scaricare molti titoli richiede gestione, quindi un SSD capiente riduce frizioni. Budget annuale: se il costo di 2-3 giochi “pieni” copre già l’abbonamento, Extra diventa competitivo.

Questi criteri funzionano perché traducono l’entusiasmo in pratica. Inoltre evitano l’errore più comune: pagare per una libreria enorme e poi giocare sempre allo stesso titolo. Extra conviene quando si usa davvero come “palestra” di scoperta. E a proposito di scoperta, il passo successivo è naturale: Premium promette anche il viaggio nel passato e la comodità del cloud.

Un approfondimento video sul catalogo aiuta a capire come orientarsi tra le categorie e come evitare di perdere titoli interessanti durante le rotazioni.

PS Plus Premium: classici, prove e cloud streaming su console e PC, con pro e limiti concreti

Premium è il piano più completo e anche il più esigente. Infatti non basta volerlo: bisogna poterlo sfruttare. Oltre ai contenuti Extra, aggiunge il Catalogo Classici con giochi PS1, PS2, PSP e PS3, le prove a tempo dei nuovi titoli e il cloud streaming che può arrivare fino al 4K. Quindi sulla carta è il piano “senza compromessi”. Tuttavia, nella pratica, alcuni compromessi esistono e dipendono dall’infrastruttura di casa.

Il retrogaming è il primo richiamo. Rigiocare un classico significa anche riscoprire idee di game design che oggi si vedono raramente. Inoltre, per chi colleziona memoria videoludica, è un modo comodo per accedere a titoli storici senza recuperare hardware datato. Eppure il catalogo non è sempre completo: mancano alcuni nomi iconici che molti si aspettano. Perciò Premium va scelto per ciò che offre davvero, non per ciò che “potrebbe” arrivare.

Cloud streaming: quando la connessione fa la differenza tra magia e frustrazione

Lo streaming consente di giocare senza scaricare, e questo è perfetto per test rapidi o per chi ha poco spazio. Tuttavia la latenza è un fattore fisico, non un’opinione. Sony consiglia almeno 15 Mbps, mentre 30 Mbps rendono più credibile il 4K, soprattutto se la rete è stabile. Quindi una fibra ben configurata può far sembrare lo streaming quasi locale, mentre una linea ballerina può rovinare qualsiasi action frenetico.

Su PC Windows, l’idea è allettante: si gioca ai titoli del catalogo senza avere una console accesa. Servono Windows 10/11, un controller DualSense o DualShock e un abbonamento Premium attivo. Inoltre conviene usare cavo Ethernet o un Wi‑Fi solido. Un dettaglio spesso sottovalutato è il router: bufferbloat e congestione possono creare micro-scatti. Pertanto, chi ama ottimizzare la rete di casa trova in Premium un terreno perfetto per “tweak” utili.

Prove a tempo: il modo più efficiente di evitare acquisti sbagliati

Le demo a tempo (spesso 1-5 ore) sembrano un extra marginale, eppure cambiano il rapporto con gli acquisti. Infatti permettono di testare un AAA prima di comprarlo, valutando feeling dei comandi e prestazioni. Quindi si riducono gli acquisti d’impulso, soprattutto quando un trailer vende più di quanto il gameplay mantenga. Tuttavia la selezione delle prove non copre sempre i titoli più desiderati, perciò non va considerata una garanzia assoluta.

Il nodo dei classici PS3: solo streaming e solo per chi lo accetta

I giochi PS3, quando presenti, funzionano tramite cloud. Non si scaricano sulla console, e questo è un limite tecnico legato all’architettura di quella generazione. Di conseguenza, chi vuole un’esperienza “offline perfetta” potrebbe restare deluso. Al contrario, chi accetta lo streaming come comodità apprezza la possibilità di accedere subito a un pezzo di storia PlayStation.

Premium, quindi, conviene quando si sommano tre condizioni: nostalgia reale, connessione stabile e curiosità per le prove. Se manca uno di questi pilastri, Extra spesso resta più equilibrato. A questo punto, però, serve un passaggio operativo: come si attiva l’abbonamento e come si gestisce senza errori, soprattutto in famiglia.

Abbonarsi, riscattare, condividere: guida pratica ai servizi PS Plus senza inciampi

Una scelta sensata non basta se poi la gestione è caotica. Perciò conviene conoscere i passaggi chiave: attivazione, riscatto dei giochi mensili, condivisione familiare e modifica del piano. Questi dettagli, infatti, determinano l’esperienza quotidiana più delle differenze teoriche tra Essential, Extra e Premium.

Come abbonarsi da console, sito e codici prepagati

Da PS5 o PS4, il flusso è diretto: si entra nel PlayStation Store, si apre la sezione PlayStation Plus, si sceglie livello e durata, poi si conferma il pagamento. Dal sito ufficiale si fa lo stesso, accedendo con l’account PSN, e l’abbonamento si attiva subito sulla console associata.

I codici prepagati sono un’opzione spesso sottovalutata. Si trovano online e nella grande distribuzione, e risultano utili per due motivi: evitare di inserire la carta e intercettare offerte migliori del listino. Quindi, quando compaiono sconti affidabili, un abbonamento annuale può costare meno del previsto. L’idea è semplice: ridurre il costo fisso e aumentare la convenienza reale.

Riscattare i giochi mensili in modo “zero stress”

Il meccanismo è sempre lo stesso: i giochi vengono annunciati a fine mese e diventano disponibili il primo martedì. Si apre lo Store da console o app, si entra in “Giochi mensili” e si seleziona “Aggiungi alla raccolta”. Inoltre non serve scaricare subito, quindi si può creare una libreria ordinata e poi pianificare i download.

Se l’abbonamento scade, quei giochi si bloccano finché non si rinnova. Tuttavia, appena si riattiva anche un piano base, tornano utilizzabili. Pertanto è sensato riscattare sempre, anche nei mesi in cui non si ha tempo. È una piccola disciplina che, nel lungo periodo, crea un archivio notevole.

Condivisione in famiglia: console primaria, secondaria e regole pratiche

Su PlayStation si può designare una console come “primaria”. In quel caso, tutti gli account presenti possono usare giochi e benefici legati all’abbonamento del titolare. Quindi, in un nucleo familiare con una sola console in salotto, un singolo PS Plus copre più utenti in modo legale.

Il limite emerge quando ci sono due console in due stanze. Sulla console secondaria, infatti, i vantaggi PS Plus restano legati all’account che paga. Di conseguenza, se due persone vogliono giocare online contemporaneamente su due console diverse, spesso serve un secondo abbonamento. Questa regola evita confusione e, allo stesso tempo, spinge a pianificare l’ecosistema domestico.

Annullare, upgrade e downgrade: come evitare sorprese

Per disattivare il rinnovo automatico si entra nella gestione abbonamento e si spegne l’opzione. Così il servizio resta attivo fino alla scadenza pagata. L’upgrade da Essential a Extra o Premium è possibile in qualunque momento: il sistema calcola un credito residuo e lo scala dal nuovo costo. Il downgrade, invece, avviene alla scadenza del piano superiore. Quindi conviene fare upgrade quando si ha davvero tempo per sfruttarlo, magari in un periodo di ferie o invernale.

Un ultimo dettaglio conta molto: il rimborso è possibile entro 14 giorni dall’acquisto, a condizione di non aver “usato” il servizio, cioè senza aver scaricato giochi mensili o avviato streaming. Pertanto, se si sta valutando, conviene leggere bene i passaggi prima di cliccare su qualsiasi contenuto. A questo punto, il quadro è completo: resta solo una manciata di dubbi ricorrenti da chiarire in modo secco.

I giochi mensili di PS Plus sono davvero gratuiti?

Sì, si riscattano senza costi aggiuntivi, tuttavia restano giocabili solo finché l’abbonamento è attivo. Se PS Plus scade, i titoli mensili si bloccano e poi si sbloccano appena si riattiva anche il piano Essential.

Si possono riscattare i giochi senza scaricarli subito?

Sì. È sufficiente selezionare “Aggiungi alla raccolta” entro il mese di disponibilità. Così i videogiochi restano nella libreria e si possono scaricare in seguito, purché l’abbonamento rimanga attivo.

PS Plus Premium funziona anche su PC e cosa serve?

Sì, tramite cloud streaming. Servono un PC Windows 10/11, un controller DualSense o DualShock e una connessione stabile: 15 Mbps come base, mentre 30 Mbps sono consigliati per qualità più alta e streaming fino al 4K, se la rete lo permette.

Meglio Extra o Premium per chi ama i classici PlayStation?

Premium è la scelta naturale perché include il Catalogo Classici e lo streaming dei giochi PS3. Tuttavia il catalogo non è completo e alcuni titoli iconici possono mancare; perciò conviene controllare la lista disponibile prima di fare l’upgrade.

Si può passare da Essential a Extra o Premium senza perdere giorni già pagati?

Sì. L’upgrade si può fare in qualsiasi momento e viene applicato un credito proporzionale al tempo residuo del piano attuale. Il downgrade, invece, si applica solo alla scadenza del livello superiore.