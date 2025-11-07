🌟 Punti chiave su Goodra in Pokémon Unite 🗓️ Arrivo nel roster: 16 marzo 2023; top pick nel meta 2025 💰 Costo licenza: 12.000 Aeos Coins oppure 575 Aeos Gems (Trainer’s Store / Nintendo eShop) 🧬 Evoluzioni: Goomy Lv.1 → Sliggoo Lv.5 → Goodra Lv.8 🥽 Passiva Gooey: rallentamenti fino al 40% con stack; cura nei cespugli ⚔️ Migliori mosse: Muddy Water, Power Whip, Dragon Pulse, Acid Spray 🛡️ Oggetti top: Focus Band, Rocky Helmet, Buddy Barrier, Assault Vest 🌧️ Unite Move Right as Rain: cura, +40% scudo HP, +50% velocità, attacchi potenziati 🎯 Obiettivo macro: raggiungere Lv.13 prima di Rayquaza per il power spike 🤝 Sinergie ideali: Comfey, Machamp, Wigglytuff 🎮 Piattaforma: Nintendo Switch e mobile; publisher The Pokémon Company in un MOBA accessibile

Il nuovo guardiano melmoso del MOBA di Nintendo stupisce per versatilità e controllo mappa. In Pokémon Unite, Goodra mescola resistenza e picchi di danno grazie a kit e scaling che premiano chi sceglie tempi perfetti, soprattutto nelle Unite Battle cruciali su Rayquaza. L’arrivo del Drago viscoso ha colmato un vuoto nel roster: un difensore capace di proteggere i carry e, allo stesso tempo, di ribaltare gli scontri con rallentamenti a catena, tiri di frusta decisivi e un’Unite Move che cambia l’inerzia del teamfight.

L’interesse è alto anche fuori dal campo. La licenza si trova nel Trainer’s Store e nel Nintendo eShop, mentre guide e merchandising ufficiale passano spesso dai canali di The Pokémon Company e dal Pokémon Center. In ranked, la scelta del moveset tra Muddy Water e Dragon Pulse detta la strategia: sostenere e mitigare, oppure punire e curarsi sul posto. Chi cerca un tank “old school” rimane sorpreso: questa lumaca draconica si muove con saggezza, ma colpisce con ferocia quando il campo lo permette.

Pokémon Unite: Goodra Difensore Drago — Ruolo, Evoluzioni e Costo

Nel meta competitivo di Pokémon Unite, Goodra si distingue come difensore ibrido: assorbe danni e genera finestre di ingaggio con Gooey. La passiva rilascia melma quando subisce colpi, applica debuff cumulativi e rallenta fino al 40% complessivo, mentre nei cespugli rigenera HP a intervalli, premiando il posizionamento furbo.

L’evoluzione graduale da Goomy a Sliggoo fino a Goodra sblocca power spike precisi. A livello 5 si ottiene l’accesso al primo ramo di mosse chiave; a livello 8 arriva il vero salto di qualità con la seconda scelta. Il risultato è un tank che scala bene e disciplina i fight lunghi.

Evoluzione e passiva Gooey

Il cuore del kit è Gooey. Ogni stack riduce la velocità nemica del 10% per 6 secondi e, in mano esperta, incolla i bersagli alle zone d’ingaggio. L’effetto extra nei cespugli porta sustain e un attacco potenziato alla successiva sortita, elemento cruciale per bait e contro-ingaggi.

Una storia tipica nelle ranked: la squadra “Azzurra” usa Goodra top lane. Dopo un trade controllato, il difensore sparisce nel verde per attivare la cura, poi rientra con attacco potenziato e Power Whip, ribaltando l’1v2 grazie al rallentamento diffuso. La passiva premia pazienza e lettura della mappa.

🧪 Stack di Gooey : fino a 4, ideali per setupare KO

: fino a 4, ideali per setupare KO 🌿 Cura nel bush : finestra di respiro sicura tra uno skirmish e l’altro

: finestra di respiro sicura tra uno skirmish e l’altro ⚠️ Timing : rientrare con attacco potenziato fa la differenza

: rientrare con attacco potenziato fa la differenza 🎯 Focus bersaglio: rallentamento su carry avversari = fight vinto

Ruolo in corsia e obiettivi

Come difensore, Goodra “tiene la linea” e crea spazio per i compagni. Durante le Unite Battle su obiettivi come Regieleki e Rayquaza, assorbe pressioni, applica rallentamenti e interrompe i tentativi di steal. Arrivare a livello 13 prima del boss finale aumenta le chance di vittoria grazie agli upgrade delle mosse.

L’acquisto della licenza è semplice: si può investire in 12.000 Aeos Coins oppure 575 Aeos Gems nel Trainer’s Store o nel Nintendo eShop su Switch. Per chi colleziona, il sito ufficiale e il canale Nintendo segnalano skin e bundle disponibili.

📊 Progressione e Accesso 🔎 Dettaglio 🧬 Evoluzioni Lv.1 Goomy → Lv.5 Sliggoo → Lv.8 Goodra 💸 Costo 12.000 Aeos Coins / 575 Aeos Gems 🪙💎 🛒 Dove acquistare Trainer’s Store e Nintendo eShop 🛍️ 🧠 Difficoltà Intermedia; premia posizionamento e timing ⏱️ 🏷️ Ruolo Difensore con cc e sustain; meta pick nel 2025 🏆

Insight chiave: un difensore che crea finestre tattiche senza rinunciare alla pressione offensiva.

Per capire come il kit trasformi gli scontri, vale la pena esplorare mosse, combo e priorità nel livello medio-alto.

Build e Moveset di Goodra per Dominare le Unite Battle

Il moveset di Goodra permette due traiettorie: mitigazione e ingaggio oppure danno e autoguarigione. La scelta tra Muddy Water e Dragon Pulse al livello 5 definisce subito lo stile; a livello 8, Power Whip e Acid Spray rifiniscono il controllo.

Muddy Water riduce i danni nemici del 15% per 3 secondi e conferisce stack di Difesa/Sp. Difesa fino a 4 volte. Dragon Pulse colpisce a ondate, cura di più se il bersaglio ha il debuff di Gooey e punisce chi tenta di scappare.

Dettagli delle mosse e tempi di ricarica

Le finestre di cooldown sono generose per un difensore, ma vanno incastrate. Power Whip può rallentare dell’80% e trascinare nel punto ottimale, mentre Acid Spray offre marcatura e dash di follow-up con lancio dell’avversario.

🛠️ Mossa ⏳ Cooldown 🎯 Effetto chiave Bubble 🫧 6s Scudo; esplosione che rallenta del 30% Tackle 🐌 10s Scatto e lancio del bersaglio Muddy Water 🌊 ~4.3s –15% danni subiti; +Difese a stack Dragon Pulse 🐉 ~5.5s Ondata multi-hit; cura se centro colpisce Power Whip 🪵 ~6.9s Rallenta 80%; pull a max range Acid Spray ☣️ ~6.9s Marchio + dash; lancio e AoE finale Right as Rain 🌧️ 89s Cura; +40% scudo HP; +50% velocità; AA potenziati

Combo consigliate e rotazioni

Le combinazioni vincenti partono da controllo e mitigazione. Sulle corsie, la sequenza Muddy Water → Power Whip frena l’ingresso avversario e apre a KO sicuri. In teamfight, Acid Spray innesca l’inseguimento grazie al dash.

🧩 Muddy Water + Power Whip : slow + pull per peeling e catch

: slow + pull per peeling e catch ⚡ Acid Spray doppio input : marchia, poi dash e lancia 🪃

: marchia, poi dash e lancia 🪃 💚 Dragon Pulse “centro”: cura extra sui nemici con debuff Gooey

“centro”: cura extra sui nemici con debuff Gooey 🌧️ Right as Rain all’ingaggio: crea zona sicura per il team

all’ingaggio: crea zona sicura per il team 🏃 X Speed sinergico: sorprende e chiude la distanza

Per i coach, una regola pratica: alternare controllo e danno in cicli brevi massimizza l’uptime dei debuff. Così i carry alleati capitalizzano con massima efficienza.

Il video aiuta a visualizzare timing e posizionamento. Confrontare i frame d’ingaggio chiarisce perché Power Whip, a max range, cambi la geometria del fight.

In sintesi, scegliere il ramo giusto significa leggere comp e obiettivi di mappa. Il moveset è flessibile e premia chi adatta la build al ritmo della partita.

Una volta fissate le mosse, gli oggetti determinano quanto a lungo Goodra resista e quanto impatti sul DPS complessivo della squadra.

Oggetti Tenuti, Emblemi e Battle Items: Setup Ottimale 2025

Gli oggetti tenuti definiscono identità e longevità di Goodra. In setup difensivo, Focus Band e Rocky Helmet rispondono bene ai burst; in ottica supportiva, Buddy Barrier e Exp. Share velocizzano scaling e protezione del team. Le build special-based traggono vantaggio da Wise Glasses e Choice Specs.

Gli Emblem consigliati seguono una logica semplice e concreta: 6 verdi per +4% Attacco Speciale e 6 bianchi per +4% HP. Risultato: più sustain da Dragon Pulse e più tempo vivo in frontline.

Preset consigliati per ruolo e stile

Tre archetipi coprono la maggior parte dei casi. Il “muro adesivo” punta alla mitigazione, l’“incollatore mobile” usa Acid Spray per ingaggiare, l’“ancora che cura” basa la sopravvivenza sul life gain da Dragon Pulse.

🧱 Preset 🎒 Held Items 🧪 Battle Item 🧿 Emblems Muro Adesivo 🛡️ Focus Band, Rocky Helmet, Assault Vest Potion o X Speed 6 Green + 6 White ✅ Incollatore Mobile 🚀 Focus Band, Slick Spoon, Shell Bell Potion 6 Green + 6 White ✅ Ancora che Cura 💚 Wise Glasses, Choice Specs, Exp. Share Eject Button 6 Green + 6 White ✅

🧠 Buddy Barrier : valore altissimo con Right as Rain in fight 5v5

: valore altissimo con Right as Rain in fight 5v5 📈 Exp. Share : accelera il raggiungimento di Lv.13

: accelera il raggiungimento di 💥 Slick Spoon : ottimo contro tank avversari ad alta resistenza

: ottimo contro tank avversari ad alta resistenza 🧊 Assault Vest : utile vs poke magici e persecuzioni a distanza

: utile vs poke magici e persecuzioni a distanza 🌀 Shell Bell: CDR leggero e sustain frequente sulle spell

Un caso reale: la squadra “Nebula” ha scalato Master affidandosi a Muddy Water + Power Whip con Focus Band / Rocky Helmet / Buddy Barrier. La combo ha creato un cuscinetto protettivo intorno al loro Cinderace, decisivo sugli obiettivi.

Conclusione operativa: adegua gli oggetti alla comp avversaria. Se prevalgono burst fisici, potenzia armature; se poke a distanza, aumenta scudi e HP.

Con il setup pronto, la differenza la fanno sinergie di squadra, macro e contromisure contro i counter naturali di Goodra.

Tattiche Avanzate, Sinergie e Contromisure contro i Counter

Il posizionamento è l’arte nascosta di Goodra. In frontline, l’obiettivo è occupare spazio e diluire il DPS nemico mentre i carry colpiscono. La presenza di Gooey trasforma ogni scambio in catrame tattico.

Le sinergie “gold” includono Comfey per cure e potenziamenti ancorati, Machamp per ingaggi esplosivi dietro al rallentamento, e Wigglytuff per catene di CC. Il risultato è un corridoio di controllo che blocca rotazioni e ritiri.

Posizionamento e macro

Proteggere linee di tiro e anticamperare i flanker è la priorità. Prima di Rayquaza, Goodra deve “poggiarsi” su choke point e arbusti strategici, attivare la cura della passiva e aprire con Power Whip al momento giusto.

🗺️ Situazione 🧭 Principio ✅ Esecuzione Contest su obiettivo 🎯 Zona aderenza Muddy Water prima del burst; Right as Rain in ingresso Peel su carry 🦊 Stop al diver Power Whip a max range; kite con Gooey Pick isolato 🕳️ Trappola Bush heal → attacco potenziato → Acid Spray (dash)

Matchup chiave e counter

Alcuni avversari complicano la vita. Inteleon punisce da lontano, Buzzwole chiude la distanza in un lampo e Mamoswine infrange le rotazioni con freeze. Contro questi, serve disciplina posizionale.

🎯 Contro poke a distanza : usa terreno e cespugli, forza fight stretti

: usa terreno e cespugli, forza fight stretti 🛡️ Contro diver : salva Power Whip per negare l’ingresso

: salva Power Whip per negare l’ingresso 🕒 Timing Unite : lancia Right as Rain per ribaltare i trade lunghi

: lancia per ribaltare i trade lunghi 🤝 Stai vicino a supporter: Wigglytuff e Comfey massimizzano il tuo valore

🔗 Sinergia 💡 Perché funziona 🧱 Contro chi Comfey 🌸 Cure ancorate e potenziamenti costanti Poke e team con poke magico Machamp 💪 Engage deciso dietro rallentamenti Gooey Backline fragile Wigglytuff 🎵 Catene di CC e peel affidabile Diver aggressivi

Osservare i migliori aiuta a interiorizzare angoli e percorsi. Copiare pathing e gestione dei cespugli accelera l’apprendimento.

Punto fermo: Goodra vince le maratone, non gli sprint. Forza scontri prolungati e vedrai crescere l’impatto minuto dopo minuto.

Il passo successivo è ottimizzare approccio e mentalità nelle diverse modalità, evitando gli errori che più spesso affossano le partite.

Modalità di Gioco, Errori Comuni e Meta 2025 per Goodra

In ranked, Goodra brilla come pilastro tattico. Il focus sta nel controllo degli obiettivi e nella gestione del tempo di ricarica delle spell. Nelle Quick, al contrario, il ritmo alto premia build più aggressive.

Gli aggiornamenti hanno reso Gooey ancora più incisiva e allungato la finestra di Acid Spray. L’Unite Move mantiene un identikit “salvavita” in grado di ribaltare push e contro-push. Di conseguenza, il Drago rimane una scelta “sicura” nel 2025.

Ranked: macro e priorità

Prima di Rayquaza, costruire vantaggio XP è decisivo. La regola d’oro resta puntare al livello 13. In corsia, Goodra para gli ingaggi, pulisce ondate con misura e chiama i tempi del fight con Muddy Water.

📌 Macro : non overextend; proteggi i carry e i choke point

: non overextend; proteggi i carry e i choke point ⛏️ Farm : non saltare wild cruciali; XP = power spike

: non saltare wild cruciali; XP = power spike 🕹️ Unite timing: usala per obiettivi o per ribaltare 5v5 tesi

Quick: ritmo e sperimentazione

Nelle Quick si può azzardare Dragon Pulse come fonte di burst e sustain. Combinare X Speed con Power Whip crea catture lampo, utili per segnare e scappare.

🎮 Modalità 🧭 Piano di gioco 🧰 Scelte consigliate Ranked 📈 Controllo obiettivi, scaling, peel Muddy Water + Power Whip, Buddy Barrier, Focus Band Quick ⚡ Pick rapidi, pressione gol Dragon Pulse + Acid Spray, X Speed, Slick Spoon

Errori comuni e come evitarli

Tre abitudini costano partite: overextend durante Right as Rain, ignorare il farm e sprecare controllo a inizio fight. Curare queste aree migliora nettamente la winrate.

🚫 Overextend : ricordati che la squadra deve seguirti

: ricordati che la squadra deve seguirti 🌾 XP : senza livello 13, gli upgrade chiave non arrivano

: senza livello 13, gli upgrade chiave non arrivano 🧭 Peel: salva Power Whip per negare il diver più pericoloso

⚠️ Errore 🔄 Correzione 🏁 Esito Unite avventata 🌧️ Usala su obiettivi o a inizio 5v5 Fight stabile e scudi ottimali Farm trascurato 🌱 Rotazioni mirate e clear efficiente Spike al momento giusto Peel tardivo 🛡️ Leggi il diver e anticipa il pull Carry al sicuro, DPS costante

Chiusura pragmatica: Goodra domina le partite che durano. Se guidi il ritmo e proteggi i tuoi, il Drago melmoso farà il resto.

Per chi vuole approfondire ancora, ecco risposte rapide alle domande più frequenti che emergono nelle community competitive.

Come si ottiene Goodra e quanto costa?

La licenza di Goodra si acquista nel Trainer’s Store o nel Nintendo eShop su Nintendo Switch. Il prezzo è 12.000 Aeos Coins oppure 575 Aeos Gems.

Qual è il miglior moveset per le ranked?

Per stabilità e controllo: Muddy Water + Power Whip. Riduci il danno nemico, alzi le tue difese e blocchi i diver con il pull. In comp aggressive, Dragon Pulse + Acid Spray funziona a meraviglia.

Quali held items sono imprescindibili?

Focus Band per resistere ai burst, Buddy Barrier per massimizzare Right as Rain, e Rocky Helmet o Assault Vest a seconda della fonte di danno avversaria. Per versioni più offensive, Wise Glasses e Choice Specs.

Con quali Pokémon sinergizza meglio?

Comfey (cure e buff continui), Machamp (engage dopo i rallentamenti) e Wigglytuff (catene di CC e peel). Queste coppie dominano gli scontri prolungati.

Qual è la regola d’oro nel mid-late game?

Punta al livello 13 prima di Rayquaza, poi guida l’ingaggio con Muddy Water e attiva Right as Rain per creare una zona sicura in cui i tuoi carry possano colpire indisturbati.