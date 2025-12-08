📌 Punti chiave della guida 🔊 I clicker sono ciechi ma “vedono” con l’ecolocalizzazione: il rumore è il tuo peggior nemico. 🗡️ Gli shiv e la lama di Ellie sono soluzioni silenziose per uccidere un clicker senza allertare i nemici. 🔥 Le Molotov creano colli di bottiglia perfetti per bruciare gruppi di zombie in The Last of Us. 🧱 Mattoni e bottiglie sono distrazioni cruciali per la sopravvivenza e per manovre stealth pulite. 💥 Shotgun, El Diablo e lanciafiamme risolvono gli scontri diretti, ma consumano risorse preziose. 🧠 Conoscere i pattern: passivo, ricerca, berserk. Ogni stato richiede una strategia diversa. 🎯 Mira a imboscate ambientali, gestione delle coperture e timing degli spostamenti. 🎮 Sfrutta abilità come Shiv Master e upgrade alle armi per ribaltare gli scontri più duri.

Silenzio, buio, un corridoio che scricchiola. In The Last of Us, i clicker sono la linea di demarcazione tra un’esplorazione prudente e il panico totale. Questi zombie evoluti, terzo stadio dell’infezione da Cordyceps, non vedono ma “scandagliano” l’aria con scatti sonori, trasformando ogni passo in un potenziale allarme. La guida raccoglie le tecniche più solide per uccidere i clicker quando serve e, soprattutto, per evitarli senza sperperare risorse. Dai trucchi stealth ai colli di bottiglia incendiari, ogni soluzione è pensata per la sopravvivenza e per affrontare i nemici più temuti del gioco con disciplina e creatività.

Tra build, equipaggiamento e gestione del rischio, la guida mette al centro il ritmo: ascoltare, attirare, colpire, sparire. Vengono usati casi pratici ispirati a scenari tipici, come l’ala di un museo o un magazzino allagato. Per chi preferisce il combattimento diretto ci sono soluzioni devastanti, mentre chi ama la strategia stealth troverà percorsi puliti e sostenibili. Perché contro i clicker, la calma non è un’opzione: è l’arma più forte.

The Last of Us: Anatomia dei Clicker e perché sono così letali

Capire come funziona un clicker è il primo passo per dominarlo. Dopo circa un anno dall’esposizione, l’infezione modella il cranio in placche micotiche che proteggono il cervello. La faccia si apre in una massa di fungo e denti, gli occhi spariscono. La vista viene sostituita da un’ecolocalizzazione rudimentale: clic veloci e gutturali rimbalzano sulle superfici e rivelano ostacoli a pochi metri.

Questa mutazione aumenta anche la forza. Un clicker travolge un adulto senza sforzo, e una presa a mani nude è quasi sempre un game over. Quando agitato, entra in modalità “furia”, sbattendo le braccia e aggredendo a testa bassa. In fasi passive, invece, ondeggia, gratta la massa fungina e avanza incerto; è il momento ideale per finire alle spalle con uno shiv.

Ecolocalizzazione, stati comportamentali e zone sicure

Gli stati del clicker determinano la finestra d’azione. Lo stato passivo consente movimenti lenti a bassa rumorosità. In ricerca, il clicker scandaglia a lungo l’area dove ha percepito un suono. In furia, ogni colpo mal piazzato può significare la fine. La distanza è amica, ma i muri possono riflettere il suono e creare falsi positivi.

Nadia e Teo, due sopravvissuti del mercato di Capitol Hill, illustrano bene il ritmo ideale: distrazione con bottiglia, attesa di tre clic veloci, passaggio rasente a sinistra. Poi, mentre il clicker s’inceppa contro una scaffalatura, scatto breve e cover dietro il banco. Questione di pazienza e precisione.

🎧 Ascolta i pattern: clic rapidi = scansione , pausa più lunga = finestra di movimento.

, pausa più lunga = finestra di movimento. 🧍‍♂️ Avanza accovacciato: passi lenti riducono la bolla di percezione.

🧱 Usa coperture solide: spigoli e colonne “rompono” la linea del suono.

🪨 Lancia distrazioni lontano dalla tua traiettoria.

⚠️ Evita superfici rumorose: vetri, metallo, acqua alta.

🧠 Stato del clicker 👂 Reazione tipica ✅ Mossa consigliata Passivo Cammina a scatti, clic irregolari Avvicinati da dietro e shiv 🗡️ Ricerca Indaga a lungo la fonte del suono Restare fermi in cover, cambiare lato 🔁 Furia Carica frontale, colpi rapidi Brick stun + arma contundente 🧱➡️🔨

Una regola taglia-e-cuci: se il clicker non ti ha sentito, tu non “esisti”. Se ti ha sentito una volta, pensa che tu “possa” esistere. Se ti ha sentito due volte, inizi a esistere davvero.

La dimostrazione video aiuta a percepire tempi e distanze: osservare i clic è il passo finale per farli diventare un metronomo, non un allarme.

The Last of Us: equipaggiamento, crafting e armi per uccidere i clicker

Contro i clicker, l’equipaggiamento giusto vale quanto la mira. Gli shiv sono la chiave di volta: consumabili per Joel, infiniti quando si usa Ellie grazie alla switchblade. Un singolo shiv elimina in silenzio un clicker ignaro. Le Molotov sono il controllo area per eccellenza: attirano con il rumore e bruciano tutto.

Quando serve potenza, ecco le armi “risolvi-problemi”: shotgun a distanza ravvicinata, El Diablo per colpi precisi a media distanza, lanciafiamme per ripulire gruppi. Archi e crossbow offrono alternative stealth, ma le frecce spesso si spezzano sulle placche micotiche; i dardi del crossbow, invece, si recuperano più facilmente.

Loadout consigliati per ogni approccio

La scelta ottimale dipende dalla mappa e dal numero di nemici. In un ufficio con due corridoi stretti, Molotov e mattoni sono perfetti. In aree aperte, l’arco evita caos inutile. Ricorda: ogni colpo che non spari oggi è una cartuccia in più nel prossimo scontro.

🗡️ Stealth puro: shiv + arco, 2 bottiglie, 1 mattone.

+ arco, 2 bottiglie, 1 mattone. 🔥 Controllo area: 2 Molotov , 1 esca sonora, shotgun di scorta.

, 1 esca sonora, shotgun di scorta. 🎯 Mid-range pulito: El Diablo + cover rigide.

+ cover rigide. 🧨 Gruppi multipli: lanciafiamme + imbuto ambientale.

🔧 Backup: materiali per craft veloce di 1 shiv extra.

⚙️ Strumento 🔇 Rumore 🧪 Costo 💡 Miglior uso Shiv 🗡️ Bassissimo Filo + lama Eliminazione silenziosa da dietro Molotov 🔥 Alto (vetro + fuoco) Alcol + stracci Gruppi e colli di bottiglia Shotgun 💥 Altissimo Munitions Close quarters, stop immediato El Diablo 🎯 Alto Munitions Colpo singolo preciso Arco/Crossbow 🏹 Basso Frecce/Dardi Stealth a medio raggio

Nota pratica: con Joel conviene investire presto nello Shiv Master, che apre la via di fuga se afferrato. Con Abby, nei capitoli dedicati, spingi i clicker per guadagnare spazio e punisci con arma contundente.

Strategia stealth: movimento silenzioso e distrazioni efficaci contro i clicker

La strategia stealth in The Last of Us si fonda su tre pilastri: controllo del suono, lettura dei pattern e gestione dello spazio. I clicker hanno un “cono” di percezione sonoro corto, ma preciso davanti al volto. Accovacciarsi, camminare a ritmo controllato e scegliere superfici morbide azzera metà dei rischi.

Un tappeto, un materasso rovesciato, perfino uno strato di polvere bagnata riducono il rumore dei passi. Al contrario, il vetro spezzato è una sirena. Usa bottiglie e mattoni come “telecomandi” del clicker: lanciali oltre la tua traiettoria, aspetta il picco di clic e cambia lato.

Distrazioni intelligenti e linee di fuga

In un emporio con scaffali irregolari, Nadia fischia piano per sincronizzare il tempo di lancio. Il clicker gira l’angolo, tre clic, pausa. Teo striscia fino alla porta e prepara la seconda distrazione. Non si tratta di velocità, ma di “regia”: muovere il nemico come una pedina e passare indenni.

🍾 Bottiglia lontana = clicker lontano: mantieni l’arco di curvatura.

🧱 Mattone vicino = stun breve: apri una finestra per scivolare dietro.

🚪 Esci con angoli stretti: gli spigoli smorzano l’eco.

👟 Passi frazionati: 2-3 passi, stop, ascolto, ripeti.

🧭 Traccia un “percorso muto”: evita metallo, acqua alta, detriti.

🎲 Distrazione 📣 Intensità sonora ⏱️ Finestra utile 🎯 Uso consigliato Bottiglia 🍾 Alta 3-5 secondi Deviazione lunga per sorpasso Mattone 🧱 Media 1-2 secondi (stun) Uccisione rapida o fuga a contatto Fischio/Passi 👣 Bassa Variabile Micro-aggiustamenti su breve distanza

Quando il gruppo è numeroso, crea una “catena di suoni”: due bottiglie su assi opposti, poi una Molotov sul punto di confluenza per un wipe pulito. Il segreto è il timing tra rumore e accensione.

L’esempio mostra come la linea sonora guidi i clicker come se avessero un guinzaglio invisibile. Diventare registi del rumore rende ogni stanza un puzzle risolvibile.

Combattimento ad alto rischio: quando lo scontro è inevitabile

A volte il silenzio non basta. Se un clicker si infuria, servono scelte fredde e azioni concise. Sferrare pugni a mani nude è una trappola: dopo il terzo colpo, la reazione del clicker è spesso fatale. Il piano A diventa allora lo stun con mattone e una finisher contundente.

Una seconda via è la soluzione “pesante”: shotgun a bruciapelo, El Diablo su cranio non blindato, lanciafiamme per controllo massivo. In Part II, difficoltà sotto Survivor consentono una spinta di contenimento; la durata dipende dalla salute corrente. Se reggi l’urto, apri spazio per un colpo secco.

Sequenze operative semplici da applicare

Il segreto è avere una sequenza predefinita. In corridoio stretto: mattone, step laterale, colpo di spranga, check dell’area. In stanza larga: bottiglia a sinistra, finta a destra, Molotov centrale, finitura dei superstiti con l’arco. Stabilire macro e micro-mosse riduce gli errori.

🧱 Stun iniziale: mattone in faccia per interrompere la carica.

↩️ Sidestep: mezzo passo fuori linea di corsa.

🔨 Arma contundente: 1-2 colpi durante lo stun.

🔥 Piano B: Molotov se arrivano altri clicker.

🚑 Recupero: cura rapida dietro copertura dopo lo scontro.

📏 Distanza 🛠️ Arma ideale ⚠️ Rischio rumore ✅ Esito atteso Corpo a corpo Mattone + mazza Medio Kill rapido con risorse minime 🧱🔨 Corto raggio Shotgun Alto Stop immediato, allerta della zona 💥 Medio raggio El Diablo Alto Eliminazione precisa, copertura necessaria 🎯 Multipli Molotov/Lanciafiamme Alto Controllo area e pulizia 🔥

Un accorgimento potente: spingere un umano ostile verso un clicker. Il fungo non fa sconti, e il clicker mangerà prima lui. L’ordine di priorità del parassita è una leva tattica spesso sottovalutata.

Tattiche avanzate: imboscate ambientali, colli di bottiglia e gestione delle risorse

Le aree chiuse di The Last of Us sono teatri perfetti per imboscate. Un corridoio che stringe, una porta semidistrutta, una scala a chiocciola: tutti colli di bottiglia naturali. Lì, una singola Molotov diventa un muro di fuoco che risolve tre clicker al prezzo di una sola ricetta.

Gli “imbuti” funzionano meglio se accompagnati da richiami sonori. Lancia la bottiglia poco oltre la curva e aspetta che il branco corre verso il rumore. Appena i primi superano la soglia, brucia l’ingresso. Se restano ceneri attive, non rincorrere: i ritardatari cammineranno nel fuoco.

Gestione delle risorse e decisioni consapevoli

Ogni risorsa ha un “valore futuro”. Una freccia risparmiata oggi può significare una kill silenziosa in una sezione con umani. Una Molotov spesa in un magazzino stretto, invece, vale come tre colpi di shotgun. Pianificare è risparmiare tempo, salute e munizioni.

🪤 Pre-trappola: posizionati con visuale sull’imbuto prima di lanciare.

🏃 Rotte d’emergenza: tieni sempre una via di fuga laterale.

🧮 Budget risorse: 1 consumabile per stanza, salvo gruppi multipli.

🧠 Upgrade mirati: priorità a Shiv Master e armi contundenti.

🧭 Controllo post-fuoco: aspetta i ritardatari, poi avanza.

🏙️ Scenario 🧩 Problema 🗺️ Soluzione rapida Corridoio stretto 3 clicker in fila Molotov all’ingresso + mattone di scorta 🔥🧱 Magazzino aperto Coperture rade Bottiglia a destra, passaggio a sinistra, shiv 🗡️ Scala a chiocciola Visione limitata Esche sonore per “spezzare” la salita 👣 Umani + infetti Fronte misto Spingi un umano verso il clicker, ripulisci dopo 🎯

Il gruppo dei cannibali insegna una lezione chiara: i clicker si battono meglio a distanza e con controllo dell’area. Chi evita lo scontro ravvicinato e conserva lucidità vince la stanza e la partita di risparmio risorse.

Quanto tempo serve perché un infetto diventi un clicker?

Circa un anno dopo l’esposizione al Cordyceps. In questo stadio, la crescita fungina deforma la testa, rende cieco l’ospite e aumenta la forza fisica.

Qual è il modo più silenzioso per uccidere un clicker?

Uno shiv alle spalle è la soluzione più pulita. Con Ellie, la switchblade non si consuma; con Joel, conviene craftare shiv e sbloccare lo Shiv Master.

Le Molotov funzionano contro gruppi di clicker?

Sì. Lancia una bottiglia per radunarli, poi una Molotov nel punto di passaggio. Il rumore del vetro e il fuoco li spingono dentro le fiamme.

Posso battere un clicker a mani nude?

È estremamente rischioso. Dopo pochi pugni verrai afferrato. Meglio uno stun con mattone e un’arma contundente, oppure shotgun a distanza minima.

Gli archi sono affidabili contro i clicker?

Sì, ma richiedono precisione. Una freccia in testa o due al torace. Attenzione: le placche fungine possono spezzare le frecce; i dardi del crossbow si recuperano più spesso.