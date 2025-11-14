Punti chiave da ricordare 🔎 Il Folletto VK7 S è il Modello Nuovo senza filo di Vorwerk con Tecnologia smart 🧠 Aspirapolvere versatile: riconosce le superfici e adatta la Pulizia in automatico 🤖 Prezzo: solo corpo a partire da ~€670, kit completo intorno a €3000 💰 Accessori per pavimenti, tappeti, soffitti e materassi 🛏️ Filtro HEPA + filtro protezione motore: Efficienza e aria più pulita 🌬️ Disponibile online, dimostrazioni a domicilio e finanziamento a rate (es. Cofidis) 🛒 Lancio con maxi evento a Roma e community in crescita: oltre 6 milioni di famiglie in Italia 🇮🇹

Un nuovo capitolo nella Pulizia domestica arriva con Folletto VK7 S, il sistema senza fili che porta le scelte di Tecnologia di Vorwerk su un livello maturo. La promessa è chiara: Efficienza concreta, gestione intelligente e una suite di Accessori che copre ogni ambiente della casa. Le funzioni smart riconoscono il tipo di superficie, regolano l’aspirazione e orchestrano una sessione ordinata, come se a guidarla fosse un tecnico.

Il Modello Nuovo intercetta un bisogno 2025: prestazioni costanti, zero cavi e attenzione alla qualità dell’aria. I filtri multistadio, inclusa la protezione motore, trattengono allergeni e micro polveri, mentre la batteria rapida elimina l’ansia dell’autonomia. Il Prezzo spazia dal solo Aspirapolvere intorno a €670 fino ai set completi attorno a €3000, con formule in offerta e rate. Non è solo un upgrade estetico: è un ecosistema, pensato per chi pretende risultati prevedibili, veloci e documentabili.

Folletto VK7 S: Caratteristiche tecniche e Tecnologia intelligente per una Pulizia precisa

La piattaforma VK7 nasce come Aspirapolvere cordless di fascia alta con controllo sensoriale della Pulizia. I sensori analizzano pavimenti duri, parquet e tappeti, adeguando la potenza senza interventi manuali. Questa Tecnologia riduce sprechi energetici e migliora l’Efficienza su cicli brevi e lunghi.

Il display LED comunica stato batteria, modalità e notifiche sui filtri. Un’interfaccia chiara consente di capire, in pochi secondi, se la testina sta lavorando nelle condizioni ottimali. L’utente vede quindi dati utili, non numeri astratti.

Sensori, display e app: controllo totale

L’app dedicata consente di personalizzare la velocità di aspirazione per specifiche tipologie di tappeti. Questo settaggio evita il blocco delle fibre e ottimizza l’estrazione della polvere fine. Inoltre, con profili salvati, il passaggio tra ambienti diventa rapido.

La comunicazione tra app e macchina si mantiene stabile e veloce. In pratica, si imposta un profilo “zona living” e un profilo “camera” con preferenze differenti. Il risultato è un flusso di lavoro uniforme e ripetibile.

Batteria e filtri: continuità e aria più pulita

La batteria supporta ricariche rapide, pensate per la casa moderna e i ritmi di oggi. L’architettura cordless abbatte l’attrito operativo: si prende il Folletto, si avvia la sessione, e la gestione degli spazi resta fluida. Le sessioni complete non richiedono calcoli complicati.

Il sistema di filtrazione combina HEPA con un filtro di protezione motore. Quest’ultimo protegge il cuore del Vorwerk VK7 S da particelle che potrebbero oltrepassare il sacchetto. Ne deriva un motore longevo e un ambiente più salubre, con meno ricircolo di allergeni.

🤖 Riconoscimento automatico delle superfici per Efficienza costante

costante 📱 App con profili tappeto e controllo preciso dell’aspirazione

🔋 Ricarica rapida e gestione intelligente dell’energia

🌬️ Filtro HEPA + protezione motore per aria più pulita

🧠 Display LED con feedback chiari e avvisi utili

Funzione ⚙️ Beneficio 🏆 Riconoscimento superfici Potenza ottimizzata e Pulizia uniforme su ogni piano App dedicata Settaggi personalizzati per tappeti e ambienti diversi Filtro HEPA Riduzione allergeni e qualità dell’aria migliorata 🌿 Filtro protezione motore Motore preservato da detriti e durata maggiore ⏳ Display LED Controllo immediato di batteria e modalità 🔋

In sintesi, il Modello Nuovo VK7 S offre controllo, stabilità e resa, con una Tecnologia che semplifica davvero la vita domestica.

Accessori VK7 S Vorwerk: versatilità di Pulizia dalla cucina ai materassi

Il valore del Folletto VK7 S esplode con gli Accessori ufficiali. La spazzola HD7 affronta pavimenti duri, parquet e moquette con rotazioni fluide. I panni lavapavimenti trasformano l’unità in un sistema combinato aspirazione-lavaggio per superfici diverse.

Prolunghe e bocchette mirate raggiungono cornici, binari di finestre e angoli alti. In case con soffitti alti, la differenza si nota. La gestione del peso rimane bilanciata e le cuciture delle fughe si puliscono con precisione.

Set HD7 e panni lavapavimenti

La HD7 si muove con snodo agile, mantiene il contatto e non strappa i filamenti dei tappeti. I panni si possono scegliere in base al materiale: più morbidi per il parquet, più robusti per terrazzi o esterni. Il passaggio da un panno all’altro dura pochi istanti.

La modularità consente di creare routine specifiche: aspirazione rapida al mattino, lavaggio mirato nel weekend. Con ambienti molto vissuti, questa flessibilità riduce tempi morti e doppie passate.

Prolunghe e spazzole per ogni angolo

Le prolunghe telescopiche raggiungono plafoni e librerie senza trapezi domestici. Una spazzola stretta rimuove la polvere dai radiatori e dai binari scorrevoli. Nei bagni, le fessure attorno ai sanitari si gestiscono senza fatica.

Il kit materassi merita attenzione. Grazie a spazzole aspiranti e prodotti dedicati, l’Aspirapolvere elimina acari e polveri annidate. Chi soffre di allergie vede beneficio reale nelle settimane successive.

🧹 Spazzola HD7 snodata per superfici miste

snodata per superfici miste 🧽 Panni specifici per parquet e pavimenti esterni

📏 Prolunghe per soffitti e punti difficili

🛏️ Kit materassi per un’igiene profonda

🧰 Bocchette mirate per fughe e angoli stretti

Accessorio 🧩 Quando usarlo ⏱️ Vantaggio 💡 Spazzola HD7 Pulizie quotidiane su pavimenti e tappeti Contatto costante e scorrimento fluido Panni lavapavimenti Parquet, gres, esterni Lavaggio e aspirazione combinati 🌀 Prolunghe Soffitti, mensole alte Raggiunge ogni angolo senza scale 🪜 Kit materassi Igienizzazione periodica Rimozione acari e polvere profonda

Con gli Accessori adeguati, il VK7 copre l’intera casa e riduce i passaggi ripetuti, elevando l’Efficienza della Pulizia.

Prezzo Folletto VK7 S: offerte 2025, confronto e formule di acquisto

Il Prezzo del Modello Nuovo varia in base alla configurazione. Il solo Aspirapolvere si trova in offerta online intorno a €670 (spesso contro listini vicini a €699). La differenza nasce da promozioni periodiche e bundle temporanei.

Il set completo, con ampio parco Accessori, arriva attorno ai €3000. Questa cifra include la flessibilità totale e la massima copertura delle superfici. Per molti, è un investimento destinato a durare nel tempo.

Solo aspirapolvere vs kit completo

Chi ha spazi compatti può iniziare dal corpo macchina e dalla spazzola HD7. Dopo qualche mese, il kit materassi o i panni lavapavimenti completano la dotazione. In questo modo si diluisce la spesa e si prova la piattaforma con calma.

Per abitazioni grandi o con più piani, conviene il pacchetto esteso. Si ottiene un perimetro operativo più ampio e si riducono i tempi di setup tra una stanza e l’altra. Inoltre, il valore rivendibile rimane elevato.

Confronto con Dyson e versione espositiva

Nel confronto, un top cordless come V15 di riferimento si colloca attorno a €749,90. Il VK7 solo macchina, a circa €670, risulta competitivo. L’ecosistema Vorwerk punta però su assistenza, dimostrazioni e durata di lungo corso.

Interessante anche la versione “ESPOSITIVO pari al nuovo” con garanzia 24 mesi e dotazione ricca (due batterie, caricatore da tavolo, HD7, filtri, consumabili). Il Prezzo promozionale si aggira intorno a €999, una porta d’ingresso potente per chi vuole subito accessori e autonomia estesa.

💸 Solo Aspirapolvere : ~ €670 in offerta

: ~ in offerta 🏷️ Listini tipici: €699 per la base

🧳 Kit completo: circa €3000

🧪 Espositivo pari al nuovo: ~ €999 con garanzia 24 mesi

con garanzia 24 mesi 💳 Rate disponibili (es. Cofidis)

Opzione 🛍️ Prezzo indicativo 💶 Cosa include 📦 Solo VK7 S ~€670 Corpo macchina + spazzola principale Base listino €699 Versione standard con dotazione minima ESPOSITIVO ~€999 2 batterie, caricatore tavolo, HD7, filtri, consumabili ✅ Kit completo ~€3000 Accessori estesi per casa intera e materassi 🛏️

Per un approfondimento sulle soglie di Prezzo e dotazioni, vale la pena vedere prove e confronti aggiornati.

Con le formule a rate e gli sconti periodici, si può costruire un percorso di acquisto su misura senza rinunciare a Efficienza e Tecnologia.

Efficienza di Pulizia reale: parquet, tappeti e igiene del materasso

Su parquet, il VK7 dosa la potenza per evitare micrograffi e sollevamento eccessivo di polvere. La HD7 mantiene aderenza e l’app garantisce una soglia delicata per le fibre naturali. I panni per legno sigillano il ciclo con una finitura uniforme.

Sui pavimenti duri, la trazione scorrevole riduce le passate. In cucine e corridoi, dove residui e briciole abbondano, il percorso si chiude in tempi ridotti. La visibilità del display aiuta a mantenere la rotta.

Tappeti e moquette: aspirazione mirata

Il riconoscimento automatico dei tessuti aumenta la potenza al bisogno. Le particelle che restano intrappolate al fondo vengono sollevate con movimenti controllati. Si evitano stress meccanici inutili e si preservano le fibre.

Con tappeti spessi, la personalizzazione via app impedisce l’effetto “incollaggio”. Queste impostazioni salvate si richiamano al volo durante il giro di casa. Il comfort di guida rimane elevato anche su superfici miste.

Materassi: igiene che si sente

Il kit materassi, con spazzole aspiranti e prodotti dedicati, rimuove acari e micropolveri. In camere con poca areazione, la differenza si percepisce già dopo la prima sessione. Famiglie con bambini o animali traggono un beneficio concreto.

La combinazione filtro HEPA + protezione motore assicura che le particelle non tornino in circolo. La stanza resta più respirabile, con una sensazione di aria fresca. Meno starnuti e meno polvere depositata nella settimana.

🪵 Parquet protetto da impostazioni delicate

🧪 App utile per evitare blocchi sui tappeti

🛏️ Igiene profonda dei materassi contro gli acari

🌬️ Filtrazione avanzata per aria più pulita

⏱️ Routine rapide su pavimenti duri molto trafficati

Scenario 🏠 Impostazione consigliata 🎚️ Risultato atteso ✅ Parquet Potenza moderata + panno per legno Finitura uniforme senza graffi Pavimenti duri Modalità automatica Rimozione briciole in poche passate Tappeti spessi Profilo app “tessuto denso” Estrarre polvere senza blocchi 🧵 Materassi Spazzola dedicata + slow pass Acari ridotti e aria più pulita 🌿

Quando ogni superficie riceve la cura giusta, l’Efficienza complessiva cresce e la casa appare subito più ordinata.

Vorwerk e il lancio del Modello Nuovo: rete, assistenza e garanzie

Vorwerk ha celebrato il debutto del Folletto VK7 S con un grande evento a Fiera Roma. Migliaia di consulenti hanno testato dal vivo la piattaforma e le novità di Tecnologia smart. La community si è ampliata e le dimostrazioni a domicilio sono ripartite con slancio.

In Italia, oltre 6 milioni di famiglie hanno almeno un prodotto Folletto. Questo dato spiega la fiducia nel marchio e la cura post-vendita. La rete di assistenza è capillare e il supporto tecnico è rapido.

Dimostrazioni e acquisto consapevole

Con una demo in casa, si verifica l’aderenza del VK7 al proprio pavimento, al proprio tappeto e ai propri tempi. Viene mostrata la differenza tra kit base e set avanzati. Chi preferisce l’online trova offerte e spese chiare.

Le soluzioni a rate, come i piani Cofidis, distribuiscono la spesa senza rinunciare agli Accessori giusti. In caso di budget flessibile, la versione “espositivo” con garanzia 24 mesi offre dotazione ricca e risparmio consistente. La disponibilità varia, quindi conviene muoversi per tempo.

Affidabilità, ricambi e versioni espositive

La protezione motore preserva la meccanica e i filtri HEPA mantengono stabile la qualità dell’aria. I ricambi ufficiali si trovano facilmente e la manutenzione conserva il valore dell’unità. Con due batterie, le sessioni prolungate restano scorrevoli.

In caso di famiglie numerose, il passaggio da un piano all’altro richiede zero cavi e pochi secondi di setup. I tempi di ricarica rapidi si adattano ai ritmi di chi lavora fuori casa. Si pianifica, si pulisce, si riparte.

🎤 Lancio con evento nazionale a Roma

👪 Oltre 6 milioni di famiglie con prodotti Folletto

di famiglie con prodotti Folletto 🛠️ Assistenza rapida e ricambi originali

🧾 Rate e versioni espositive con garanzia 24 mesi

🏡 Dimostrazioni a domicilio per test reali

Canale 🛒 Punto di forza 💥 Ideale per 👤 Dimostrazione a casa Test su superfici reali Chi vuole certezza prima dell’acquisto Online Offerte e consegna rapida 🚚 Chi cerca Prezzo e comodità Espositivo Dotazione ricca + garanzia 24 mesi Chi desidera valore subito ✅

Per chi vuole esempi pratici di uso e configurazioni, i video dimostrativi aiutano a visualizzare flussi e tempi.

Con un ecosistema robusto e una rete affidabile, il Folletto VK7 S emerge come scelta strutturata, non come semplice acquisto impulsivo.

Qual è il prezzo del nuovo Folletto VK7 S?

Il solo aspirapolvere VK7 S si trova spesso in offerta attorno a €670 (con listini vicini a €699). Il kit completo con accessori estesi può arrivare intorno a €3000. Esistono anche versioni espositive pari al nuovo con dotazione ampia e garanzia 24 mesi, in promozione attorno a €999.

Quali funzioni smart distinguono il VK7 S?

Il sistema riconosce automaticamente la superficie e adatta la potenza per ottimizzare la Pulizia. Tramite app si salvano profili per tappeti diversi, regolando la velocità d’aspirazione. Il display LED fornisce stato batteria e avvisi sui filtri.

Che Accessori sono disponibili e a cosa servono?

Tra gli accessori: spazzola HD7 per superfici miste, panni lavapavimenti per parquet e esterni, prolunghe telescopiche per soffitti e angoli difficili, kit materassi per igienizzare e ridurre gli acari. La combinazione estende la versatilità del sistema.

Dove conviene acquistare e sono possibili le rate?

Si può acquistare online, tramite consulenti con dimostrazione a domicilio o optare per versioni espositive con garanzia. Molti rivenditori e partner offrono pagamenti rateali, per esempio tramite Cofidis, con piani trasparenti.

Il VK7 S è adatto ad allergici e case con animali?

Sì. Il filtro HEPA e la protezione motore trattengono polveri sottili e allergeni. Il kit materassi aiuta a rimuovere gli acari, mentre le spazzole dedicate estraggono peli e polveri da tappeti e tessuti.